Выяснилось, в чем обвиняли покончившую с собой главврача Звездного городка

Заведующая отделения скорой медицинской помощи Звездного городка Наталья Лебедева покончила жизнь самоубийством в 83-й больницы ФМБА, что на Ореховом бульваре 24 апреля.

Последнее время больница была перепрофилирована в Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.

Тело заведующей было обнаружено под окнами медучреждения с травмами, несовместимыми с жизнью.

Наталья Лебедева была одним из медиков, кто организовывал госпитализацию инфицированных жителей Звездного городка во время произошедшей здесь вспышки COVID-19. «Нулевым пациентом» Звездного стал руководитель авиационного управления Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, заслуженный военный летчик, который занимается непосредственной подготовкой космонавтов.

Первое время он лечился дома, но затем все-таки был госпитализирован в специализированное медучреждение.

По одной из версий, его инфицирование SARS-CoV-2 и потянуло за собой другие подобные случаи. Как сообщалось на официальном сайте Звездного городка, в начале прошлой неделе заразившихся в ЗАТО было около шести человек. По неофициальным же данным — около 20.

К 26 апреля в центр ФМБА кроме руководителя летного управления были госпитализированы сама Наталья Лебедева, сотрудники скорой помощи, а также руководитель медсанчасти Звездного городка.

По мнению коллег, Лебедева решилась на самоубийство из-за обвинения начальства в том, что не приняла достаточных мер для обеспечения безопасности своих сотрудников и допустила заражение коронавирусом нескольких медработников.

Ранее Блокнот писал о том, что глава Бурятии обвинил медперсонал во вспышке коронавируса.