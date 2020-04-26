Роспотребнадзор объяснил отказ проверить COVID-19 занесшую вирус Республику Алтай женщину

В Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю подтвердили, что первая инфицированная в Республике Алтай женщина была заражена ее дочерью, прибывшей к ней в гости из Барнаула. При этом анализ у горожанки до ее поездки в Горный Алтай действительно не брали, несмотря на ее жалобы на недомогание и просьбы проверить ее на коронавирус. Как следует из ответа ведомства на запрос ИА «Банкфакс», пробы на наличие инфекции берутся только у определенных категорий граждан, к которым женщина не относилась.

В Роспотребнадзоре сообщили, что сразу после установления контакта первой заразившейся в республике с ее родственниками из Барнаула, у всей семьи взяли анализы. У двоих родственников диагноз также подтвердился, поэтому их немедленного госпитализировали. Оставшимся членам семьи выдали постановления главного санитарного врача Алтайского края о необходимости соблюдения домашней самоизоляции.

Информацию о том, жительница Барнаула до поездки в матери в Республику Алтай чувствовала недомогание и просила сделать тест, но ей отказали, в ведомстве подтвердили. Специалисты отметили, что таковы указания главного санитарного врача РФ. Они пояснили, что лабораторное исследование на COVID-19 проводится только прибывшим в Россию из зарубежных стран с признаками респираторных заболеваний, контактировавшим с зараженными, пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония», лицам старше 65 лет с признаками заболевания, медикам, контактирующим с инфицированными, а также тем, кто находится в местах постоянного пребывания при появлении соответствующих симптомов. На момент обращения жительницы Барнаула ни к одной из указанных категорий она не относилась, поэтому анализ ей и не провели.

Отметим, что многие жители Алтайского края в соцсетях жалуются на отказы врачей брать у них анализы на коронавирус. Объяснение людям дается одинаковое: они не входят в группу риска. Между тем уже несколько дней тест по желанию можно сдать платно в одной из частных клиник.

Напомним, 16 апреля поздно вечером стало известно, что в Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники из Барнаула. Позже диагноз подтвердили у мужа первой пациентки. Следующими случаями оказались двое рабочих, которые приехали из Томской области на стройку турбазы, и покинули регион до прихода результата тестов. Позже коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске и у семьи в Горно-Алтайске. По данным на утро 24 апреля в Республике Алтай – 14 выявленных случаев заболевания (в том числе семь – в Горно-Алтайске, четыре – в Онгудайском районе, три – в Турочакском районе).