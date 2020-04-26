Антван Толук: «Стараюсь взять максимум из непривычной ситуации»

Период изоляции перевернул привычный ход событий. Непредвиденная пауза в велогонках заставила профессиональных велогонщиков отказаться от плотного графика тренировок и перестраиваться на другой ритм жизни. 25-летний нидерландский гонщик Антван Толук (Antwan Tolhoek) в интервью сайту своей команды Jumbo-Visma рассказал, что делает во время изоляции, и поделился советом, как держать себя в форме.

Photo (c) Jumbo-Visma

— Как у тебя дела?

— Я в порядке, спасибо. Провожу много времени в порту Ерсеке (Yerseke), чищу и привожу в порядок мою лодку — шлифую, полирую, крашу и тому подобное. Это занимает много времени, но для меня это способ релаксации.

— Как сейчас тренируешься?

— Стараюсь как могу держать хороший уровень формы. Планирую длительные тренировки на велосипеде так, чтобы чередовать их с работой над лодкой. Кручу педали на роллерах Tacx, потому что здесь, в Зеландии, ещё довольно холодно по утрам. Мы оказались в непривычной ситуации, и я, как и все, стараюсь взять из неё максимум.

— Как проходят твои дни?

— В последние годы я много путешествовал, поэтому приятно побыть дома с семьёй. Я следую правилам, предписанным правительством, отказался от социальной активности. Сейчас самое важное – благополучие, своё и семьи, постараться остаться здоровым. Поэтому помимо лодки и физических упражнений больше ничем не занимаюсь.

— Такой долгий период без велогонок влияет на психологию. Как мотивируешь себя?

— В такой ситуации мы не должны отчаиваться. Надо стараться видеть положительное во всём. Прежде всего, наслаждаться тем, что можешь делать. Я сейчас больше времени отдаю своему хобби, занимаюсь тем, на что у меня как профессионального спортсмена, обычно не хватает времени.

— Смотришь сейчас много сериалов?

— Мало смотрю телевизор, потому что я их тех, кто больше любит находиться на свежем воздухе. Но когда смотрю, в основном это сериалы – «Flikken Maastricht», «Во все тяжкие», «Побег». Но последние два сериала невозможно смотреть вечно, если видел все эпизоды.

— Какие песни в твоём плей-листе?

— Я большой фанат голландской музыки. Слушаю разных музыкантов Нидерландов. Не какой-то определённый жанр или песню, просто в общем музыку Нидерландов.

— Может посоветовать людям, как оставаться в форме?

— Я бы рекомендовал продолжать делать какие-то упражнения. Даже если это всего час в день. Например, выходить на прогулку или выезжать на велосипеде. Но также можно заняться растяжкой, крутить педали домашнего тренажёра, делать силовые упражнения. Очень важно заниматься этим регулярно. Это пойдёт на пользу здоровью. Самое главное – обязательно что-то делать.

— Твоё любимое блюдо?

— Лапша с креветками. Я родился и вырос в Зеландии. Дома мы почти каждый день едим рыбу. После сезона я регулярно ездил на отдых в Таиланд, где лапша часто входит в меню. Креветки в Таиланде речные, но здесь, в Зеландии, они морские. Когда я в отъезде, друзья часто мне их привозят. Конечно, ещё мы едим овощи, они тоже очень богаты витаминами.

— Какие другие виды спорта тебе нравятся?

— Раньше я занимался конькобежным спортом и катался на роликовых коньках. Особенно любил длинные дистанции и марафоны. Так что, помимо велоспорта, в основном занимаюсь этим. Ещё мне очень нравится мотокросс.

— Твоя любимая игра?

— Я не играю, не хватает для этого терпения. Скорее предпочту проводить время на воздухе. Когда я дома, занимаюсь своей лодкой, зову друзей, гуляю, хожу выпить кофе.

— Какие приложения на твоём телефоне запущены большую часть времени?

— Новые. И обычные, типа видеозвонков через Whatsapp и тому подобное.

— Вредное удовольствие?

— Пиво! Хорошее холодное пиво. Любимого сорта нет, лишь бы холодное.