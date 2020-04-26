Советник Эрдогана подал уголовную жалобу на председателя оппозиции в Стамбуле

BirGün напоминает, что Кафтанджиоглу выразила мнение о юридической жалобе, поданной главной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП), против главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна 13 апреля, после того как местный муниципалитет НРП сообщил, что незаконное строительство было осуществлено на объекте, который он арендовал в стамбульском районе Ускюдар.

Но Алтун, бывший академик, который поднялся, чтобы стать одним из главных советников Эрдогана, в ответ подал уголовную жалобу на Кафтанджиоглу за публикацию заявления в защиту её коллеги, главы района НРП Ускюдар Суата Озчагдаша, сообщает издание.

Озчагдаш был обвинён в «нарушении неприкосновенности личной жизни» за то, что сфотографировав имущество Алтуна в районе Ускюдара, где, по словам представителей НРП, соседи жаловались, что строительные работы продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.

По данным издания, главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Кафтанджиоглу после жалобы Алтуна. Прокуратура также должна была начать расследование в отношении СМИ, которые освещали сообщения о незаконном строительстве.