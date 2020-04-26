От коронавируса умер епископ РПЦ

Епископу Вениамину было 54 года. Он возглавлял Железногорскую епархию с 2012 года.

В инфекционной больнице в Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого был диагностирован коронавирус. Он стал первым архиереем РПЦ, скончавшимся от COVID-19.

О смерти епископа сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Там рассказали, что накануне Вениамин был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Спасти жизнь священнослужителя не удалось, сегодня он скончался.

На этой неделе стало известно о смерти настоятеля Богоявленского Елоховского собора Москвы, протоиерея Александра Агейкин, у которого также был диагностирован коронавирус. А накануне сообщалось, что COVID-19 заразились почти полсотни монахинь в Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области. Обитель была закрыта на карантин.

Ранее патриарх Кирилл призывал прихожан соблюдать все ограничительные меры введенные из-за коронавируса. На Пасху рекомендовала проводить службы без прихожан.