Инженер ЧАЭС поделился подробностями о катастрофе

Катастрофа на ЧАЭС случилась 34 года назад. Посреди ночи четвертый энергоблок был разрушен серией мощных взрывов. Из-за того, что испытание реактора было неудачным, пострадал совершенно весь мир. Инженер-механик Алексей Ананенко, поделился подробностями того, что происходило сразу же после взрыва, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ананенко говорил о том, что утро было совершенно обычным. Единственным отличием стало то, что асфальт вдруг начали поливать пеной. Когда он приехал рабочим автобусом к станции, то увидел, что в стороне лежит реактор и сразу же все понял. После аварии всем инженерам был проведен инструктаж того, как правильно проводить спасательные операции. Также добавили, что тех, кто пострадает в результате сильного облучения, будут отправлять в отдельные боксы. Ананенко говорил о том, что люди умирали на его глазах и их сразу же забирали в Московскую больницу. Также он поделился информацией о том, с помощью каких костюмов они пытались защититься. Они были совсем не такими, как показывали в кино. Сотрудники не имели никаких дозиметров для измерения больших доз радиации. Выдавали их только тогда, когда инженеры спускались к месту аварии. Также использовались самые простые тряпичные маски, на голову надевались шапки из тряпки, чтобы ничего не капало. Такой защиты явно было мало для того, чтобы хотя бы немного уменьшить смертельное воздействие радиации.