Специалисты назвали еще один симптом коронавируса

Врачи с разных стран мира рассказывают о том, что многие пациенты, которые были заражены коронавирусом, имеющий общий симптом. Пальцы на ногах начинают краснеть, а затем воспаляются. Причины этого пока что не были установлены. Но эксперты советуют всем, кто заметил у себя подобный симптом, пройти немедленное тестирование на наличие коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На прошлой неделе дерматологи начали изучать то, как именно коронавирус может влиять на состояние кожного покрова. Всего за полдня с разных уголков мира поступили заявления от врачей о том, что многие пациенты имеют распухшие и красные пальцы ног. Создается впечатление, что они были обморожены.Специалисты предполагают, что причиной может быть то, что коронавирус вызывает общее воспаление в организме или же приводит к повреждению кровеносных сосудов. Еще одной правдоподобной версией считается то, что вирус может приводить к накапливанию сгустков крови в капиллярах, расположенных в ногах. Стоит обратить внимание, что подобное чаще всего наблюдается у более молодых пациентов, которые не имеют никаких серьезных проблем со здоровьем.