Анфиса Чехова показала свои EMS-тренировки во время самоизоляции

Многие знаменитости во время карантина коронавируса уже успели поправиться и обзавестись лишними килограммами, о чем не устают оповещать на своих страницах в социальных сетях. Телеведущая Анфиса Чехова на самоизоляции бока себе не наела, потому что ни на день не забывает о тренировках. Всем известно, что писательница обожает йогу. Однако в своем Инстаграм она призналась, что находит время и на ЕМС тренировки. Выбор на миостимуляцию мышц пал не случайно. У Анфисы Чеховой имеются проблемы со здоровьем — ее беспокоят боли в спине. EMS-тренировки ей порекомендовал остеопат.Читайте на Информинг.Ру: Светлана Ходченкова показала свою квартиру в «Москва-Сити»Знаменитость поделилась видео своих тренировок.

«На этом ролике вы можете лицезреть мою ЕМС тренировку на слайдере, в специальном костюме с накладками, через которые проходит ток, сокращающий мои мышцы. Эта тренировка помогает мне не только поддерживать форму, но и закачивает глубокие мышцы спины, не повреждая внутренние органы и не задействуя позвоночник! Что очень важно для тех, у кого есть проблемы с опорно двигательным аппаратом!», — написала Чехова.[media=https://instagram.com/p/B_cYvN4o6hp/]Она отметила, что такая физическая активность для нее оптимальна, так как дискомфорт в позвоночнике после занятий ее почти не беспокоит.Забегая наперед и предвкушая обвинения в том, что располнела на карантине, Анфиса пояснила, что в жизни она гораздо стройнее, чем во время тренировки.«Костюм полнит за счет специальных объемных накладок, через которые проходит ток. Так что пузо у меня накладное», — подчеркнула она.Подписчики Анфисы Чеховой восхитились ее выдержкой и назвали хорошим примером для подражания.Ранее телеведущая взбудоражила мужчин на карантине, опубликовав постельное фото. Чехова позировала на кровати, кокетливо развалившись на атласных простынях с любимым песиком у изголовья. Также знаменитость на карантине продолжает говорить со своими подписчиками на тему близости. Яндекс Дзен