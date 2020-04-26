REGNUM: Саакашвили во главе Украины: приключение лезгинки в стране боевого гопака — NovostiNK — Новости Армении

26 апреля 2020, 15:10 — NovostiNK Украине нужны деньги. Рассчитывать на крупные иностранные кредиты не стоит, поскольку послекоронавирусное будущее человечества – это усиление изоляционизма. Выжимание денег из населения – это навсегда, но это немного в связи с бедностью населения. А Саакашвили, в бытность грузинским президентом, научился выжимать деньги и из других источников.



Сначала о танцах… Украинский гопак — это мужской танец-презентация, показывающий подготовку бойца. Вспомним известное па: на низко согнутой в колене левой ноге, с вытянутой в сторону правой — и юлой по кругу! Да любой рукопашник скажет, что это эталонная «нижняя вертушка», предназначенная для «подсечки нижних конечностей противника».

Нравы украинской политической и бизнес-среды — это вам не боевой гопак. Это гораздо круче, это разрушает экономику страны и надевает намордники на лица ее безропотных граждан. А сейчас в размашистые движения украинского политического гопака в очередной раз врываются и ритмы яростной грузинской лезгинки, тоже «изначально танцем воинов».

Ренессанс феномена Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области в Украине вызвал в украинской политической среде знатный переполох. Еще несколько дней назад политикум с недоверием обсуждал возможность назначения Микаэла Николозовича на пост главы Государственного Бюро Расследований, но, как оказалось, «бери выше».

Владимир Зеленский предложил «Батоно Михо» пост вице-премьера по вопросам экономических реформ в составе правительства Дениса Шмыгаля. Во всяком случае, так это представляет сам батоно: на вопрос Дойче Велле «кто именно предложил вам должность?», он ответил: «Сначала президент Зеленский, а потом я беседовал на эту тему с действующим премьером Денисом Шмыгалем».

Украинское экспертное сообщество с азартом начало поиск инициаторов и бенефициаров этой кадровой манипуляции. Но что интересно: реже всего в пылу полемик на ТВ и аналитических сайтах в качестве такового рассматривается сам президент Зеленский. В Украине как-то «консенсуально» сложилось мнение, что «президент Володя» — это неоперившийся политический птенец, которому необходим какой-то регент. Не принято думать, что птенец уже давно «стал на крыло» и созрел для самостоятельного полёта.

И с такой позиции «призвание Саакашвили» в первую очередь выгодно именно Зеленскому. Бонусов от этого финта он получает немало.

Во-первых, в Кабинете министров все больший вес набирает министр внутренних дел Арсен Аваков, сосредоточивший под своим контролем и Национальную полицию, и Государственную пограничную службу, и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, и Национальную гвардию, и Государственную миграционную службу. И сейчас он откровенно наращивает свой потенциал силового воздействия.

Аваков и Саакашвили, армянин и грузин, являются безусловными антипатиками еще с 2014 года. Одно знаменитое «БЕ-БЕ-БЕ!» Авакова на заседании Национального совета реформ в декабре 2015 года чего стоит! С последующими: «Мерзавец!», «Тварь последняя!», «Говнюк, блин!». Сейчас Саакашвили обещает не ссориться с Аваковым, но «Чего не скажешь в шутейном разговоре?», как говаривал катала Копченый (Леонид Куравлев) капитану Жеглову (Владимир Высоцкий) в «Месте встречи изменить нельзя».

Так что вице-премьер Саакашвили — это «железный противовес» амбициям ординарного министра Авакова в составе нынешнего Кабинета министров.

Во-вторых, в Кабинете министров определенную опасность для Зеленского представляет и премьер Денис Шмыгаль. Потому что он «человек Рината Ахметова», а богатейший человек Украины по определению не может не быть политическим фактором в стране, при всем стремлении Рината Леонидовича к непубличности. Но стремление стремлением, но ДТЭК (основной актив Ахметова) находится в состоянии преддефолта, и для выравнивания ситуации необходимы новые финансовые потоки. Например, налоговая и таможенная службы, чьи шефы — Сергей Верланов и Максим Нефедов — 24 апреля были сняты со своих постов. И если туда будут назначены креатуры Ахметова, то вес премьера на весах власти значительно увеличится. И на него понадобится эффективный и эффектный противовес. А Михаил Саакашвили своей харизмой, связями, опытом и политическим бэкграундом нового украинского премьера «кроет как бык овцу» (М. Жванецкий).

В-третьих, на Микаэла Николозовича сейчас есть узда. Ведь экс-президент Грузии когда-то дружил и с президентом Петром Порошенко, но недолго. А потом с кавказским темпераментом стал «закатывать в асфальт» и имидж, и рейтинг своего друга. Пока измученный Петр Алексеевич в 2017 году не лишил Саакашвили украинского гражданства и больше сделать ничего не смог. Сейчас ситуация иная: над темпераментным грузином висят два приговора. 5 января 2018 года Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. 28 июня 2018 года Тбилисский городской суд признал его виновным в злоупотреблении своими полномочиями президента и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы. Зеленский вернул батоно гражданство, так что выдачи в Грузию тот может не опасаться. Но по правилам Саакашвили обязан отсидеть свой срок в украинских местах исполнения наказаний. На нарах, а не в министерском кресле. И Зеленский в любой момент может напомнить об этом Микаэлу Николозовичу.

В-четвертых, Америка. Назначение Саакашвили является откровенным книксеном в сторону Демократической партии США, чего Зеленский не может себе позволить из-за опасений вызвать гнев уже изрядно уставшего от него президента Трампа. А ведь в связи с коронавирусом, шоком и ростом безработицы в США шансы демократа Байдена, конкурента республиканца Трампа на Белый дом, явно растут.

Ну и, пятое, по порядку, но не по существу. Украине нужны деньги. Рассчитывать на крупные иностранные кредиты не стоит, поскольку послекоронавирусное будущее человечества — это усиление изоляционизма. Выжимание денег из населения — это навсегда, но это немного в связи с бедностью населения. А Саакашвили, в бытность грузинским президентом, научился выжимать деньги и из других источников. Достаточно вспомнить его экономическую расправу с бизнесом богатейшего (12 миллиардов долларов) грузина Аркадия (Бадри) Патаркацишвили: «На весь его бизнес в Грузии наложен арест, его «Стандартбанк» работал под контролем Центрбанка. Он лишился разрешения на строительство крупнейшего в Грузии развлекательного центра, который уже фактически был готов, продолжается тяжба за «Имеди», откуда ушли все журналисты. От контрольного пакета завода минвод «Боржоми» у него осталась часть», — так описывали ситуацию сами грузины в 2008 году. Зеленский, который вынужден петлять между внешнеполитическими заказами и интересами «внутренних» украинских финансовых групп, на такие действия явно неспособен. А деньги нужны!

Такие достоинства Саакашвили в Украине многих совсем не радуют. Как не вызывает восхищения и деятельность «батоно Михо» в бытность его одесским губернатором в 2015—2016 годах. Как и его команда, к которой он отнес экс-министра экономики Милованова, свою помощницу Марушевскую и соратника Натальи Яресько Дена Пасько. Беда только, что при имени Милованова и Яресько украинцы все больше испугано вздрагивают и крестятся.

Поэтому первый выход лезгинки в центр украинского гопака закончился ничем. 24 апреля Саакашвили выступил на заседании парламентской фракции «Слуг народа», где представил депутатам свою программу. И в тот же день планировалось его назначение в Верховной раде. Однако голосов не нашлось даже для того, чтобы поставить этот вопрос в «повестку дня».

Но приключение продолжается. Сам Михаил Саакашвили остается «уверенным в поддержке президента Зеленского и большинства депутатов из «Слуги народа» и других фракций» и готовится к новой попытке голосования: в четверг, 30 апреля. Сам президент в публичном пространстве по этому вопросу заявлений не делает.

И под конец: мои знакомые из мира танцев рассказали, что гопак и лезгинка — самые травматичные в их репертуаре.

Андрей Ганжа