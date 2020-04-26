Возможности Microsoft Office и их использование

Самый распространенный и часто используемый офисный пакет является майкрософт офис. Данное приложение можно обнаружит на компьютерах у девяноста пяти процентов пользователей. Что вполне оправдано, так как данная компания является неоспоримым лидером в сфере технологических разработок на компьютер. Microsoft Office здесь https://retailkey.ru/category/microsoft/office/.Проще говоря конкуренция здесь является условной. В пакет данного офисе включены такие программы как ворд, эксель, повер поинт, аутлук. Такая комбинация программ будет хороша для любого вида обработки текстового документа, изображения, таблицы, графического элемента и много другого. На сегодняшний день просто невозможно поверить что на компьютере нет данного офиса. Так как он стал чем-то привычным и неотъемлемым при работе на компьютере.

Программы входящие в состав Microsoft Office обладают своими определенными возможностями. К примеру ворд является многофункциональной системой по обработке текстов. У которой есть все функции способные помочь быстро создать и обработать документ с любым уровнем сложности. Из-за того что данная программа приобрела широкое распространение ее формат стал единым для всех схожих программ. С помощью него можно редактировать текст с применением различных инструментов для форматирования. Для создания презентаций используется программа повер поинт. Ее очень часто применяют бизнесмены преподаватели лекторы и офисные работники. Благодаря ей весь процесс создания презентации стал значительно легче. Программа создает наглядную презентацию, в которую можно добавить текст, видео, изображение и многое другое. А так же создавать слайда с разнообразными эффектами. Аутлук является программой в которой можно работать с персональными данными. Здесь объединены такие функции как электронная почта, календарь, планировщик, все нужные контакты и задания и много другого. Эксель поможет с решением задач по учету, обработке данных, составлению отчетов и много другого. Данная программа является рабочей книгой, с большим количеством листов, которые состоят из ячеек и таблиц в которых хранятся текстовые и числовые данные. В этой программе можно собрать различные документы относящиеся к одному проекту.