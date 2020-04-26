Главврач Каменской потребовал наказать оппозиционного депутата вирусный переполох поликлинике

Главврач КГБУЗ «Каменская ЦРБ» Олег Войтов написал заявление в прокуратуру в отношении депутата Каменского горсовета, помощницы депутата АКЗС Василия Железовского Людмилы Скворцовой, которая через короткую цепочку имела связь с больным коронавирусной инфекцией и явилась в поликлинику. После ее «явки» с жалобами на здоровье врачи использовали средства защиты, хотя позже народная избранница уточнила, что непосредственно с заразившейся не контактировала. Войтов считает, что тем самым Скворцова создала условия для перерасхода ресурсов. В то же время депутат утверждает, что самостоятельно приехать в медучреждение ей порекомендовали сами сотрудники поликлиники. Таким образом продолжается конфликт между народными избранниками и руководством городской системы здравоохранения.

Как следует из текста заявления (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), 31 марта Людмила Скворцова обратилась в поликлинику с жалобами на температуру, насморк и сухой кашель. При этом за пару дней до того Скворцова присутствовала на сессии АКЗС и сидела рядом с депутатом Марией Прусаковой, которая, как выяснилось позже, летела в одном самолете с женщиной, зараженной коронавирусной инфекцией. На тот момент о результатах анализов Прусаковой еще не было известно, при этом главврач в своем заявлении утверждает, что результаты экспертизы были отрицательными.

Суда по заявлению Войтова, возникла путаница с тем, общалась Скворцова с больной или нет. Главврач пишет, что когда в поликлинике дело дошло до вызова «скорой помощи» и возможной госпитализации, Скворцова якобы изменила эпидемиологический анамнез, заявив, что не контактировала с больной COVID-19. Особенно любопытно, что формально она действительно не общалась ни с заболевшим, ни с человеком, у которого было подозрение на инфекцию, так как Мария Прусакова сдала анализ по личной инициативе. «В связи с чем создала необоснованный расход ресурсов медицинского учреждения: вызов бригады «скорой медицинской помощи», костюмы для работы с больными на СOVID-19, дезсредства, задержку приема пациентов. Также создала необоснованную повышенную психо-эмоциональную нагрузку на медицинский персонал», — указывает Олег Войтов в заявлении. Он отмечает, что депутат якобы принялась бравировать своим статусом народной избранницы, правда, не указывает, с какой целью.

Главврач также пишет, что Скворцова и сама является медицинским работником (медсестрой), и должна была знать, что при подозрении на заражении коронавирусной инфекцией ей стоило бы вызвать «скорую помощь» на дом. Однако Людмила Скворцова на видео с депутатом АКЗС Василием Железовским утверждает, что, как только у нее появились симптомы, она позвонила в Каменскую ЦРБ и поинтересовалась, какие действия ей стоит предпринять. Ей якобы предложили приехать в поликлинику самостоятельно, что она и сделала. На входе поликлиники, как рассказала Скворцова, пациентов опрашивали и проводили замер температуры. После ее рассказа в медучреждении якобы развернулась бурная деятельность – действительно приехало несколько карет «скорой помощи» и сотрудники полиции. Она не отрицает, что отказалась от госпитализации, поскольку на тот момент не имела подтвержденных результатов своих анализов, однако утверждает, что честно соблюдала предписанный ей режим самоизоляции положенное время.

Пока о реакции прокуратуры на заявление главврача не известно. Неясно, имеются ли основания для привлечения Скворцовой к ответственности, учитывая, что она следовала рекомендациям медиков, а результаты анализов Марии Прусаковой на тот момент не были готовы. При этом сам факт направления жалобы со стороны Олега Войтова показывает, что конфликт между народными избранниками и руководством медорганизаций Камня-на-Оби продолжается.

Напомним, что 30 марта стало известно, что заболевшая коронавирусной инфекцией жительница Алтайского края (в соцсетях ее иногда уже называют «нулевым пациентом») прилетела в Барнаул рейсом из Москвы утром 20 марта. Об этом сообщается в сводке Краевой клинической больницы, распространяющейся в Сети, ее подлинность подтвердили в краевом управлении печати и массовых коммуникаций. Тем же рейсом, который обозначен в документе, в Барнаул прилетели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, бизнесмены Павел Тулин, Александр Смирнов.

Мария Прусакова подтвердила ИА «Банкфакс», что летела в Барнаул на этом самолете. Она самостоятельно сдала экспресс-анализ. «Прошло уже 10 дней, и у меня, у моих детей нет симптомов. Я не была за границей, не было никаких предпосылок чтобы проверяться. Но я сидела неподалеку от этой женщины», — объясняла ранее собеседница. О том, что результат анализа отрицательный у всех известных представителей края, летевших в самолете, стало известно 1 апреля.