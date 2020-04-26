ВОЗ выразила «осторожный оптимизм» из-за уменьшения новых случаев COVID-19 в Турции

Количество новых случаев в Турции за последнюю неделю увеличилось на 47%, приближаясь к 100 тыс., отмечает Duvar.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд добавила, что раннее принятие профилактических мер позволило стабилизировать число новых ежедневных случаев заболевания в Турции.

«В целом, поскольку распространение вируса в Турции стабилизируется, мы выражаем осторожный оптимизм», — заявила Смоллвуд на виртуальной пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

В свою очередь директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге предупредил страны, что следует опасаться «вялости», и отметил, что не следует быстро ослаблять меры защиты против COVID-19.

«Некоторые страны работают над ослаблением ограничений и социальных дистанций в свете позитивной динамики. Это не значит, что мы должны утратить бдительность. Все меры следует снимать постепенно», — подчеркнул он.