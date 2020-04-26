Песков похвалил российское правительство за работу в условиях пандемии

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что российское правительство профессионально работает во время кризиса, который связан с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его мнению, российский кабмин является «блестящим, профессиональным, молодым, энергичным» и «слаженным».

«Очевидно, что правительство не приходило на кризисный менеджмент, но этим пришлось заниматься, они занимаются этим со всем самопожертвованием», — сказал Песков.

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