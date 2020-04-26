Сергей Гунеев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/811/10456811/RIAN_02995583.HR.ru-pic905-895x505-75903.jpg" alt="Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин может выступить с заявлением о ситуации с распространением коронавируса нового типа в стране на следующей неделе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале ведущего передачи Владимира Соловьева.

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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