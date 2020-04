Умер знаменитый русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий – автор культовых фотографий Высоцкого, Бродского, Барышникова

Умер знаменитый русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий – автор ставших культовыми фотографий Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, а также Ричарда Никсона, Мстислава Ростропович, Пеле и Артура Миллера.

19 апреля ему исполнилось 82 года. Последние годы он боролся с раком и большую часть времени проводил в реаибилтационном центре на Верхнем Ист-Сайде

Леонид Лубяницкий – фотограф в третьем поколении, лауреат многочисленных профессиональных премий, друг поэта Иосифа Бродского и учитель фотографии известного танцовщика Михаила Барышникова. Фотографии Лубяницкого печатались во многих американских изданиях, среди которых New York Times, Time, Fortune, People и Vogue.

Леонид Лубяницкий родился 19 апреля 1938 года в Ленинграде. Фотографировать начал в 6 лет под руководством своего отца. В 17 лет, после внезапной смерти отца, Лубяницкий начал работать в фотоателье, помогая прокормить семью. Будучи призванным в Советскую армию, продолжал заниматься фотографией – аэрофотосъемкой.

В 1960 году начал карьеру кинооператора на Ленинградском телевидении, снимая документальные фильмы по искусству и телепрограммы для детей. Параллельно с этим Леонид Лубяницкий публиковал свои фотографии в различных журналах и книгах.

В 1972 году иммигрировал в США, где первой его работой была позиция ассистента у легендарного Ричарда Аведона, чьи снимки стали частью мировой культуры и вошли постоянную экпозицию Метрополитен-музея. Леонид Лубяницкий всегда считал себя его последователем.



Леонид Лубяницкий в его студии на Верхнем Вест-Сайде. Фото Павла Терехова.

Карьере Леонида Лубяницкого немало поспособствовал художественный директор Conde Nast Publications Александр Либерман, который привлек его в качестве постоянного фотографа знаменитостей для секции People Are Talking About в журнале Voque.

Одновременно с этим работы Леонида Лубяницкого публиковались в различных американских и европейских журналах, таких как New York Times Magazine, Time, Fortune, People, Horizon, Look. Также он получил контракты на работу с известными звукозаписывающими фирмами, такими как Arista, CBS и Polydor. Его фотографии, напечатанные в рекламе на страницах журнала US News and World Report были отмечены премией ANDY Award of the NY Advertising Club.

В отличие от многих современных художников, Леонид Лубяницкий до конца жизни придерживался традиционных методов фотосъемки и фотопечати, основанных на использовании пленки и фотобумаги.