«Коронавирус может распространиться на 60% населения Турции»

«Если вы посмотрите на количество пациентов с COVID-19 в Турции, они даже не составляют 1% населения. Вирус может распространяться до тех пор, пока не будет заражено 60% населения», — цитирует Duvar Явуз.

Существующие в настоящее время профилактические меры направлены на замедление распространения вируса, но, возможно, потребуется сохранить соответствующие положения до тех пор, пока не будет создана вакцина, отметила Явуз.

Тем временем в Турции продолжаются публичные дебаты по поводу относительно низкого числа пациентов в стране, а также утверждения о том, что Турция не придерживается методов подсчёта числа случаев заболевания, разработанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Явуз отметила, что первый код ВОЗ U07.1 учитывает пациентов, которым был поставлен точный диагноз, а это означает, что они дали положительный результат на тесты COVID-19.

Вместе с тем турецкие эксперты сходятся во мнении, и Явуз вторит им, что тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые выявляют генетический состав вируса, являются наиболее надёжными, хотя их и не хватает в Турции.

Между тем второй код ВОЗ U07.2 учитывает пациентов, которым был поставлен клинический диагноз по их симптомам.

Явуз также отметил, что ПЦР-тесты дают ложноотрицательные результаты у некоторых пациентов, и в этом случае врачи будут лечить пациента по схеме COVID-19, если у него также есть клинические симптомы.

Добавим, что ВОЗ не обязывает страны раскрывать статистику по второму коду, подсчитывающий пациентов, которым был поставлен клинический диагноз.

Явуз сказал, что турецкие врачи сейчас диагностируют людей с клиническими симптомами, но не прокомментировал, включены ли эти пациенты в официальный список заболевших Министерства здравоохранения.

«Учитывая и уровень смертности, я не думаю, что здесь что-то скрывается», — заключил он.