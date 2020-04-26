Коронавирус в США, новости на сегодня 26 апреля, сколько заболевших и умерших

Нью-Йорк, который стал эпицентром коронавирусной пандемии, сообщил о самом низком количестве ежедневных смертей от COVID-19 за несколько недель. Накануне было зафиксировано 422 смерти – меньше всего с 31 марта.

Последние новости о коронавирусе в Соединенных Штатах на 26 апреля таковы: зафиксировано 890 524 случаев заболевания, 51 017 человек скончались, 96 677 — выздоровели. По последним новостям о коронавирусе в США на 25 апреля 2020 года, самое большое число жертв инфекции зафиксировано в Нью-Йорке – скончались уже 16 646 человек. В медучреждениях города по-прежнему не хватает мест для заболевших, их размещают в плавучих и в полевых госпиталях, в кафедральном соборе. Мэр Нью-Йорка даже попросил горожан фотографировать нарушителей карантинных мер и присылать снимок на специальный номер, чтобы на место выехали полицейские.

Американцы продолжают винить ВОЗ и Китай

Ведущие республиканцы в американском Сенате обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.

Как сообщает НВ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме сенаторов-республиканцев во главе с председателем комитета Сената по иностранным делам Джимом Ришем на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. По мнению республиканцев Соединенных Штатов, ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила «существенное уважение» к Китаю.

«Похоже, что во время этой пандемии ВОЗ оказала существенное уважение правительству Китая. Восстановление доверия к ВОЗ … потребует большей прозрачности, подотчетности и реформы», — написали сенаторы-республиканцы в своем обращении к ООН.

Они также подчеркнули, что группа по расследованию должна быть создана немедленно. А результаты работы этой группы должны будут «включать промежуточную оценку эффективности работы ВОЗ на сегодняшний день» и рекомендации для реформ.

Как пишет агентство, несмотря на то, что в письме сенаторы косвенно раскритиковали ВОЗ, они заняли менее конфронтационную позицию, чем президент США Дональд Трамп.

Карта распространения коронавирусной инфекции в мире, на сейчас

На сегодня сложная ситуация остается в штате Нью-Джерси, где количество подтвержденных случаев заражения превысило 100 тыс. Из данных статистики следует, что если в Нью-Йорке скорость распространения болезни снижается, то в Техасе и Флориде эти показатели, наоборот, растут.

В Небраске за последние сутки число инфицированных выросло на 21,5%. При этом всего в этом штате заразились 2421 человек — значительно меньше, чем в среднем по стране. Меньше всего заболевших на Аляске (339 человек). По летальным случаям последнее место занимает Вайоминг: с начала пандемии там умерли семь человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф