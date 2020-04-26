Утренняя молитва на пост Ураза

У мусульман продолжается пост. Священный месяц Рамадан продлится до 23 мая 2020 года. Каждое утро

Рамадан девятый месяц мусульманского (лунного) календаря — самый важный и почетный у мусульман месяц, в который был ниспослан Священный Коран.

Что говорить утром на начала поста

Рамадан для ислама очень важен — это месяц обязательного поста и ежедневных молитв, время зарабатывать вечный Рай. Суть поста — очистить человека от пороков и страстей, он помогает человеку контролировать негативные эмоции и качества, к примеру, гнев, жадность, ненависть.

Все молитвы на Рамадан

Ежедневные дуа

О, Всевышний, о, Великий, о, Прощающий, о, Милостивый. Ты – Великий Господь, Которому нет ничего подобного и Который Всеслышащий и Всевидящий. Ты возвеличил и превознес этот месяц над всеми месяцами, Ты дал ему Свое благословение и возвысил его. Ты повелел мне поститься в этот месяц, это месяц – месяц Рамадан, в который Ты ниспослал Коран как руководство для людей, paзъяcнeниe пpямoгo пyти и paзличeния. Ты установил в этот месяц ночь «Аль-Кадр» и сделал ее дороже тысячи месяцев. О, Великодушный, к Которому никто не в состоянии проявить великодушие, прояви же Свое великодушие, освободив меня от огня среди тех, к кому Ты проявляешь великодушие. Введи меня в рай, во имя Твоей милости, о, Самый Милостивый из всех Милосердных.

Чтение нижеследующей молитвы после обязательных намазов поспособствует прощению грехов:

О, Аллах, Ниспошли радость обитателям могил. О, Аллах, обогати каждого бедняка. О, Боже, накорми всех голодных. О, Аллах, одень всех раздетых. О, Боже, помоги вернуть долги всем должникам. О, Аллах, обрадуй сердца всех опечаленных. О, Боже, верни на Родину всех тех, кто находится на чужбине. О, Аллах, освободи всех пленников. О, Боже, избавь все порочное из дел мусульман. О, Аллах, исцели всех больных. О, Боже, огради нас от бедности Своим богатством. О, Аллах, измени все плохое в нашей жизни к лучшему. О, Аллах, помоги нам исполнить наш долг и избавь нас от бедности и нужды. Воистину, Ты Властен над каждой вещью.

Молитвы на каждое число месяца рамадан

Эти молитвы рекомендуется читать каждую в свой день, например, утром, сразу после восхода солнца. Они короткие, но награда за них велика.

1-й день

О, Аллах! Сделай мой пост в этот день [настоящим] постом постящихся и мою молитву [настоящей] молитвой [искренне] молящихся. И пробуди меня в этот день от сна беспечных и беззаботных. И прости мне прегрешения, о, Господь миров! Прости меня, о, Прощающий грешников!

2-й день

О, Аллах, приблизь меня в этот день к Твоему довольству и отдали меня от Своего гнева и возмездия. И дай мне возможность в этот день читать Твои аяты, по милости Твоей, о, Милостивейший из милостивых!»

3-й день

О, Аллах! Одари меня в этот день сознательностью и бодростью и отдали от меня глупость и невнимательность. Определи для меня долю из всякого блага, которые ты ниспосылаешь в этот день, по Своей щедрости, о, Щедрейший из всех щедрых!

4-й день

«О, Аллах! Укрепи меня в этот день для исполнения Твоей воли и дай мне в этот день вкусить сладость Твоего упоминания и научи меня благодарить Тебя за милосердие Твое. Сохрани меня в этот день, о, Самый Зоркий из смотрящих!»

5-й день

О, Аллах! Сделай меня из кающихся в этот день и из праведных и покорных Своих рабов. И сделай меня в этот день из Своих приближенных рабов, во имя Твоего прощения, о, Милостивейший из милостивых!

6-й день

О, Аллах! Не унижай меня в этот день из-за моих грехов, и не дай мне [вкусить] плети Твоего гнева! Удали меня в этот день от всего того, что вызывает Твой гнев, во имя Твоей милости и могущества, о Предел стремлений стремящихся!

7-й день

О, Аллах! Помоги мне в этот день в совершении поста и молитвы и отдали меня от ошибок и грехов, и дай мне поминать Тебя постоянно удачей и успехом от Тебя. О, Ведущий на истинный путь заблудших!

8-й день

О, Аллах! Дай мне в этот день милосердие к сиротам, чтобы я мог угощать едой [верующих] и приветствовать первым, и общения с благородными, во имя Твоего могущества, о, надежное прибежище надеющихся!

9-й день

О, Аллах! Определи для меня в этот день долю из Твоей обширной милости и веди меня посредством ясных доводов и веди меня ко всему тому, чем Ты доволен, во имя Твоей любви, о, надежда стремящихся!»

10-й день

О, Аллах! Сделай меня в этот день одним из тех, кто полагается на Тебя, и сделай меня одним из тех, кто достиг успеха пред Тобой. И сделай меня из Своих приближенных, во имя Твоей добродетели, о, конечная цель просящих!

11-й день

О, Аллах! Дай мне возлюбить в этот день добрые деяния и возненавидеть разврат и грехи. И огради меня в этот день от гнева и огня, во имя Твоей помощи, о, отвечающий на зов нуждающихся!

12-й день

О, Аллах! Укрась меня в этот день скромностью, и облачи меня в одежды довольства и достатка. И дай мне в этот день справедливость и честность, и сохрани меня от всего, чего я боюсь, по сохранению Твоему, о, Хранитель боящихся!

13-й день

О, Аллах! Очисти меня в этот день от нечистот и грязи и дай мне терпения в том, что достается мне в этом мире, и ниспошли богобоязненность и товарищество с праведниками, во имя Твоей помощи, о, свет глаз обездоленных!

14-й день

О, Аллах! Не наказывай меня в этот день за ошибки и сохрани меня от погрешностей и оплошностей. И не направляй на меня в этот день несчастья и проблемы, во имя Твоего величия, о, дающий величие предавшимся Тебе рабам!

15-й день

О, Аллах! Дай мне в этот день повиновение богобоязненных и раскрой мне мою грудь в этот день для возвращения к Тебе с успокоением, во имя Твоей пощады, о, спасение для боящихся!

16-й день

О, Аллах! В этот день помоги мне быть в рядах праведников, убереги меня от дружбы с грешниками, взываю к Твоей милости, дай мне убежище в вечной жизни, во имя Твоей божественности, о Бог миров!

17-й день

О, Аллах! Укажи мне в этот день путь к благим деяниям, исполни мои мечты и просьбы, о, Тот, кто не нуждается в пояснениях и вопросах, о Знающий о том, что в сердцах, благослови Мухаммада и его пречистый род!

18-й день

О, Аллах! В этот день пробуди меня для [вкушения] благодати предрассветного часа и освети мое сердце его светом, сделай покорными душу и тело мое, во имя Твоего света, о, Осветляющий сердца познавших [Тебя]!

19-й день

О, Аллах! Помоги мне познать благословенность и величие этого дня, облегчи мне путь для достижения благ, не лиши меня принятия его благодеяний, о, Указывающий путь к ясной истине!

20-й день

О, Аллах! Раскрой предо мной в этот день врата рая и запри врата ада, помоги мне читать Коран, о, Вселяющий покой в сердца праведников!

21-й день

О, Аллах! Укажи мне в этот день путь, ведущий к Твоему довольству, не дай сатане овладеть мной и сделай моей обителью рай, о, Исполняющий мольбы просящих!

22-й день

О, Аллах! Отвори предо мною в этот день врата Своей милости и щедрости, ниспошли мне Свое благословение, помоги мне совершить то, что вызывает Твое довольство, введи меня в рай, о, Исполняющий просьбы находящихся в безвыходном положении!

23-й день

О, Аллах! Смой с меня в этот день грехи и очисти меня от недостатков и испытай мое сердце благочестием сердец (и испытай меня, как испытываешь богобоязненных), о, уменьшающий оплошности грешников!

24-й день

О, Аллах! В этот день прошу у Тебя того, в чем есть Твое довольство, ищу у Тебя убежища от деяний, вызывающих Твое недовольство. Прошу Тебя помочь мне быть покорным Тебе и не ослушаться, о, Велико-душный ко всем просящим!

25-й день

О, Аллах! В этот день одари меня любовью к Своим приближенным и введи меня в число враждующих с врагами Твоими. Помоги мне следовать сунне Последнего из Твоих Пророков, о, защитник сердец Пророков!

26-й день

О, Аллах! Вознагради меня в этот день за мои старания, прости за мои грехи, прими мои деяния и скрой недостатки мои, о, самый слышащий из слышащих!

27-й день

О, Аллах! Ниспошли мне в этот день благословение и благодать Ночи Предопределения, преврати мои трудности в облегчения, прими мои извинения, удали от меня грехи и их последствия, о, Благосклонный к Своим праведным рабам!

28-й день

О, Аллах! Помоги мне в этот день совершать желательные молитвы, смилуйся надо мной в трудностях, приблизь к Себе мое средство, о, Тот, Кого не занимают настойчивые просьбы настойчивых!

29-й день

О, Аллах! В этот день покрой меня Своей Милостью, дай мне успехов и защиты [от грехов], очисти мое сердце от тьмы подозрений, о, Милостивый к верующим рабам!

30-й день

О, Аллах! Сделай мой пост в этот день таким, каким доволен Ты и Твой Посланник посредством благодарности и принятия, чтобы его предписания были подкреплены основами, правом нашего господина Мухаммада и его пречистого рода. Хвала Аллаху — Господу миров!