Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

Пандемия нового типа коронавируса и не думает оставлять мир в покое. На сегодня, воскресенье, 26 апреля (00:20 по Москве), число заразившихся во всем мире составляет 2 910 298 человек. От осложнений скончалось суммарно по странам 202 671 человек, а 832 501 — выздоровели. Цифры, конечно, пугают и многие хотят знать — когда все это кончится.

Ежедневно появляются прогнозы количества заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и сроков завершения пандемии — но все они приводят разные цифры. Многие не понимают — почему нельзя точно дать ответ. Как говорят эксперты, проблема в том, что прогноз без достоверных фактов и цифр попросту невозможен. А тип коронавируса SARS-CoV2 — это совершенно новый вирус для человека, а значит, наука может оперировать лишь недавними наблюдениями. Но и их результаты очень сильно отличаются. Поэтому и дать точный срок окончания пандемии довольно сложно.

Прогнозы учёных об окончании пандемии из разных стран

По словам одних экспертов, человечество сможет побороть эпидемию к маю этого года. Другие утверждают, что коронавирус просуществует ещё несколько лет. К примеру, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил газете «Жэньминь жибао», что пандемия коронавируса продлится по меньшей мере до июня.

А вот директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что исчезновение коронавируса летом маловероятно. По словам эксперта, с вирусом надо бороться «агрессивно» — методом вакцинации.

Украинский журнал «Новое время» приводит мнения британских, американских и украинских медицинских чиновников, которые по-разному относятся к ситуации. Специалисты Агентства общественного здоровья Англии предположили, что в Великобритании коронавирус продолжит бушевать ещё год — до весны 2021-го. По расчетам британских исследователей, пик заболеваемости в стране придется на конец мая — начало июня, после чего динамика будет падать на протяжении 10 недель.

По словам американского учёного Бойса, при положительном сценарии вирус окажется сезонным и исчезнет с летним потеплением. Однако никаких доказательств в поддержку такого предположения сейчас нет, подчеркивает исследователь.

Ещё один украинский портал VESTI. ua приводит мнение сотрудницы Центра по контролю заболеваний Нэнси Мессоньер, которая утверждает, что коронавирус будет распространяться и в 2021 году, то есть велики шансы, что его можно будет взять под контроль только к концу 2021-го.

Ученые рассказали, почему SARS-CoV2 спровоцировал пандемию

Новые исследования Университета Миннесоты проливают свет на механизм заражения коронавирусом. Ученые создали 3-D карту шипообразного белка, который вирус использует для закрепления в клетке. Это открытие позволило наконец-то выяснить, почему SARS-CoV2 передается гораздо быстрее, чем SARS, который многие медики считают его «родителем».

Вирусологи из США провели детальный анализ структуры коронавируса и отметили, что белковое образование в форме шипа захватывает клетки человека в четыре раза сильнее, чем SARS, унесший жизни нескольких сот людей во время пандемии 2002 года. Это значит, что попав в дыхательные пути, с большой долей вероятности вирус останется там, а затем вызовет Covid-19 — болезнь, охватившую всю планету.

«Это объясняет скорость передачи вируса и усложняет задачу по ее контролю», — говорят ученые.

Возглавивший команду исследователей доктор Фанг Ли отмечает, что открытый ими механизм прикрепления вируса к клетке человека более совершенен, чем у многих других возбудителей инфекционных болезней. С другой стороны, доктор Ли отмечает, что результаты исследования помогут в разработке вакцины.

«Если соединение антител сыворотки с шипами вируса будет сильнее, чем у шипов и клеток тела человека, мы сможем говорить об изобретении эффективного препарата. Он попросту блокирует вирус, препятствуя его воздействию на клетку», — подчеркнул доктор Фанг Ли.

Результаты исследования доктора Фанга Ли прокомментировал для The Gardian Джонатан Болл, профессор вирусологии Ноттингемского университета. Он отметил, что эти данные объясняют и различия в симптомах заболеваний, вызванных двумя вирусами. SARS проявляется, в основном, легочной симптоматикой, в то время как SARS-CoV2 поражает вначале верхние дыхательные пути, лишь потом перерастая в пневмонию, и то не во всех случаях.