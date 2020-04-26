Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

По
mavit
-
26

Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

Пандемия нового типа коронавируса и не думает оставлять мир в покое. На сегодня, воскресенье, 26 апреля (00:20 по Москве), число заразившихся во всем мире составляет 2 910 298 человек. От осложнений скончалось суммарно по странам 202 671 человек, а 832 501 — выздоровели. Цифры, конечно, пугают и многие хотят знать — когда все это кончится.

Ежедневно появляются прогнозы количества заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и сроков завершения пандемии — но все они приводят разные цифры. Многие не понимают — почему нельзя точно дать ответ. Как говорят эксперты, проблема в том, что прогноз без достоверных фактов и цифр попросту невозможен. А тип коронавируса SARS-CoV2 — это совершенно новый вирус для человека, а значит, наука может оперировать лишь недавними наблюдениями. Но и их результаты очень сильно отличаются. Поэтому и дать точный срок окончания пандемии довольно сложно.

Прогнозы учёных об окончании пандемии из разных стран

По словам одних экспертов, человечество сможет побороть эпидемию к маю этого года. Другие утверждают, что коронавирус просуществует ещё несколько лет. К примеру, глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил газете «Жэньминь жибао», что пандемия коронавируса продлится по меньшей мере до июня.

Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

А вот директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан предположил, что исчезновение коронавируса летом маловероятно. По словам эксперта, с вирусом надо бороться «агрессивно» — методом вакцинации.

Украинский журнал «Новое время» приводит мнения британских, американских и украинских медицинских чиновников, которые по-разному относятся к ситуации. Специалисты Агентства общественного здоровья Англии предположили, что в Великобритании коронавирус продолжит бушевать ещё год — до весны 2021-го. По расчетам британских исследователей, пик заболеваемости в стране придется на конец мая — начало июня, после чего динамика будет падать на протяжении 10 недель.

Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

По словам американского учёного Бойса, при положительном сценарии вирус окажется сезонным и исчезнет с летним потеплением. Однако никаких доказательств в поддержку такого предположения сейчас нет, подчеркивает исследователь.

Ещё один украинский портал VESTI. ua приводит мнение сотрудницы Центра по контролю заболеваний Нэнси Мессоньер, которая утверждает, что коронавирус будет распространяться и в 2021 году, то есть велики шансы, что его можно будет взять под контроль только к концу 2021-го.

Ученые рассказали, почему SARS-CoV2 спровоцировал пандемию

Новые исследования Университета Миннесоты проливают свет на механизм заражения коронавирусом. Ученые создали 3-D карту шипообразного белка, который вирус использует для закрепления в клетке. Это открытие позволило наконец-то выяснить, почему SARS-CoV2 передается гораздо быстрее, чем SARS, который многие медики считают его «родителем».

Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

Вирусологи из США провели детальный анализ структуры коронавируса и отметили, что белковое образование в форме шипа захватывает клетки человека в четыре раза сильнее, чем SARS, унесший жизни нескольких сот людей во время пандемии 2002 года. Это значит, что попав в дыхательные пути, с большой долей вероятности вирус останется там, а затем вызовет Covid-19 — болезнь, охватившую всю планету.

«Это объясняет скорость передачи вируса и усложняет задачу по ее контролю», — говорят ученые.

Возглавивший команду исследователей доктор Фанг Ли отмечает, что открытый ими механизм прикрепления вируса к клетке человека более совершенен, чем у многих других возбудителей инфекционных болезней. С другой стороны, доктор Ли отмечает, что результаты исследования помогут в разработке вакцины.

Как долго продлится пандемия коронавируса, прогнозы ученых

«Если соединение антител сыворотки с шипами вируса будет сильнее, чем у шипов и клеток тела человека, мы сможем говорить об изобретении эффективного препарата. Он попросту блокирует вирус, препятствуя его воздействию на клетку», — подчеркнул доктор Фанг Ли.

Результаты исследования доктора Фанга Ли прокомментировал для The Gardian Джонатан Болл, профессор вирусологии Ноттингемского университета. Он отметил, что эти данные объясняют и различия в симптомах заболеваний, вызванных двумя вирусами. SARS проявляется, в основном, легочной симптоматикой, в то время как SARS-CoV2 поражает вначале верхние дыхательные пути, лишь потом перерастая в пневмонию, и то не во всех случаях.

«Шипообразный белок поверхностного пика SARS-CoV2 закрепляется сразу при вдыхании человеком вирусных капель, а вот SARS действует медленнее, за счет чего и распространяется сложнее», — считает профессор Болл.