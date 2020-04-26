Приметы на Радоницу, первый поминальный день после Пасхи

Радоница – первый поминальный день после Пасхи, когда принято ходить на кладбище. Это 9-й день после Светлого Воскресения Христова, когда родственники собираются у могил усопших, чтобы разделить с ними радость от Воскресения Спасителя. Радоницу иначе называют проводами, гробками, родительским днем. Скорбеть, плакать в такой день не принято.
Иоанн Златоуст писал, что Радоницу начали отмечать предки. Название привилось с языческого праздника, в который поминали усопших – Навий день, Могилки, Радаваница или Тризна. «Радоница» — от слов «род», «радость», именно поэтому не принято грустить и плакать. С поминальным днем, как и любым другим значимым днем церковного календаря, связаны некие приметы. В 2020 году Радоница приходится на 28 апреля.
Что можно и нельзя делать на Радоницу
С Чистого четверга до Красной горки в храмах не исполняются литии, не проводятся панихиды. В течение всего этого времени принято радоваться большому событию – Воскресению Иисуса Христа, победе жизни над смертью. Радоница является первым днем, когда вновь можно «окликать» усопших, проводить специальные службы, ходить на кладбище. Но, прежде чем отправляться на кладбище, необходимо сходить в церковь на службу, поставить свечу за упокой, помолиться, и только потом прийти к могилке.
На кладбище на Радоницу берут с собой поминальную свечу, зажигают, читают молитву. Традиционно убирают на могилке, в тишине поминают усопших. Можно пригласить священнослужителя. Нельзя на кладбище употреблять пищу и спиртные напитки: кулич, яйца, конфеты лучше раздать нищим. Душа усопшего в первую очередь нуждается в молитве, а не в присутствии родственников и знакомых у могилы.
Накануне Радоницы необходимо пойти в храм, чтобы оставить там поминальную записку. В ней запрещено указывать имена самоубийц, не крещеных людей. Работать в поминальный день разрешено, если только работа не мешает пойти в церковь. Молиться можно и дома, и на кладбище – существуют специальные молитвы. Также можно сказать хорошие слова от себя – главное, чтобы они были искренними.
На Радоницу не воспрещается:
- жениться;
- веселиться в компании;
- организовывать семейные встречи;
- крестить ребенка;
- подавать милостыню;
- совершать добрые дела.
В поминальные дни нельзя ходить на кладбище беременным женщинам и детям до годика.
Приметы поминального дня Радоницы
Предки на Радоницу всегда оставляли окошко в доме открытым, чтобы душа усопшего родственника могла побывать в жилище рядом с живой родней.
На стол ставят 3 тарелки: с 1-й усопший завтракает, со 2-й – обедает, с 3-й – ужинает.
Если на Радоницу пошел дождь, то говорили:
— Божья Мать коромыслом будет воду носить.
На кладбище заходят через ворота и 3 раза крестятся. При выходе с кладбища поворачиваются лицом к могилам, и также 3 раза крестятся. Дома обязательно умывают лицо и руки. При выходе с кладбища нужно сказать:
«Нам пусть здоровится, а вам легко лежится»
«Вам Царства Божьего, а нам — к вам не спешить»
Кто берет с могилы конфеты, крашанки, иные угощения, должны помолиться об усопшем, иначе он будет сниться.
Помолиться об усопшем можно такими словами:
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.