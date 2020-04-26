Приметы на Радоницу, первый поминальный день после Пасхи

Радоница – первый поминальный день после Пасхи, когда принято ходить на кладбище. Это 9-й день после Светлого Воскресения Христова, когда родственники собираются у могил усопших, чтобы разделить с ними радость от Воскресения Спасителя. Радоницу иначе называют проводами, гробками, родительским днем. Скорбеть, плакать в такой день не принято.

Иоанн Златоуст писал, что Радоницу начали отмечать предки. Название привилось с языческого праздника, в который поминали усопших – Навий день, Могилки, Радаваница или Тризна. «Радоница» — от слов «род», «радость», именно поэтому не принято грустить и плакать. С поминальным днем, как и любым другим значимым днем церковного календаря, связаны некие приметы. В 2020 году Радоница приходится на 28 апреля.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

С Чистого четверга до Красной горки в храмах не исполняются литии, не проводятся панихиды. В течение всего этого времени принято радоваться большому событию – Воскресению Иисуса Христа, победе жизни над смертью. Радоница является первым днем, когда вновь можно «окликать» усопших, проводить специальные службы, ходить на кладбище. Но, прежде чем отправляться на кладбище, необходимо сходить в церковь на службу, поставить свечу за упокой, помолиться, и только потом прийти к могилке.

На кладбище на Радоницу берут с собой поминальную свечу, зажигают, читают молитву. Традиционно убирают на могилке, в тишине поминают усопших. Можно пригласить священнослужителя. Нельзя на кладбище употреблять пищу и спиртные напитки: кулич, яйца, конфеты лучше раздать нищим. Душа усопшего в первую очередь нуждается в молитве, а не в присутствии родственников и знакомых у могилы.

Накануне Радоницы необходимо пойти в храм, чтобы оставить там поминальную записку. В ней запрещено указывать имена самоубийц, не крещеных людей. Работать в поминальный день разрешено, если только работа не мешает пойти в церковь. Молиться можно и дома, и на кладбище – существуют специальные молитвы. Также можно сказать хорошие слова от себя – главное, чтобы они были искренними.

На Радоницу не воспрещается:

жениться; веселиться в компании; организовывать семейные встречи; крестить ребенка; подавать милостыню; совершать добрые дела.

В поминальные дни нельзя ходить на кладбище беременным женщинам и детям до годика.

Приметы поминального дня Радоницы

Предки на Радоницу всегда оставляли окошко в доме открытым, чтобы душа усопшего родственника могла побывать в жилище рядом с живой родней.

На стол ставят 3 тарелки: с 1-й усопший завтракает, со 2-й – обедает, с 3-й – ужинает.

Если на Радоницу пошел дождь, то говорили:

— Божья Мать коромыслом будет воду носить.

На кладбище заходят через ворота и 3 раза крестятся. При выходе с кладбища поворачиваются лицом к могилам, и также 3 раза крестятся. Дома обязательно умывают лицо и руки. При выходе с кладбища нужно сказать:

«Нам пусть здоровится, а вам легко лежится» «Вам Царства Божьего, а нам — к вам не спешить»

Кто берет с могилы конфеты, крашанки, иные угощения, должны помолиться об усопшем, иначе он будет сниться.

Помолиться об усопшем можно такими словами: