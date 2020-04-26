Нижегородская область ужесточает въезд. Только по прописке или с экстренным пропуском

Нижегородская область со следующей недели ужесточает въезд. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области, — пояснил он. — Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без такого пропуска — на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские».

Никитин отметил, что внимательно читает комментарии своих подписчиков, и добавил, что они становятся «предсказуемо все более раздраженными».

«Не могу понять только тех, кто гневно продолжает требовать немедленно вернуть все как было. Очное обучение. Салоны. Прогулки. Иногда грубо и очень уверенно в себе. До сих пор некоторые утверждают, что вирус — это фейк», — пишет Никитин.

По словам губернатора, данное отношение отражается не только в комментариях, но и в поведении: «Человек с температурой под 40 отказывается проходить тестирование, утверждая, что он просто простудился… Другие до времени терпят, и больные вместе ходят на молитвы. Результат — очаг. И карантин в селе Дивеево».

С начала пандемии коронавирусом в Нижегородской области заболели 1 214 человек, из которых выздоровели 109, 8 скончались.