Опубликован календарь выходных дней на майские праздники

Учитывая то обстоятельство, что коронавирусная инфекция остается серьезной проблемой, среди россиян актуальны обсуждения о том, как будем отдыхать в мае 2020 года. С большой долей вероятности можно говорить о том, что режим самоизоляции будет продлен на половину или же весь последний весенний месяц. Однако не стоит забывать о тех, кто работает, несмотря на самоизоляцию. Для них будет важно вспомнить о том, каким образом выстроятся выходные на майские праздники. Подробнее в нашем материале n4k.ru.

Выходные в мае 2020, как отдыхаем на майские праздники

Майские выходные в 2020 году будут длинными. В общей сложности, россияне отдохнут 8 дней.

С 1 мая по 5 мая — выходные дни;

С 6 мая по 8 мая — рабочие дни;

С 9 мая по 11 мая — выходные дни.

Майские выходные оказались продолжительными, потому что на 4 и 5 мая перенесли праздничные 4 и 5 января, которые выпали на выходные дни.

В последнее время идут обсуждения по поводу продления режима самоизоляции на майские праздники, но окончательного решения пока нет.

В 2020 году выходными станут дни с 1 по 5 мая — празднование Первомая. Следом россиян ожидают три рабочих дня — 6,7 и 8 мая, а потом снова долгие выходные — с 9 по 11 мая по поводу Дня Победы.

Напомним, что проведение парада Победы в 2020 году будет перенесено с 9 мая на более поздний срок, такое решение приняли в Кремле.