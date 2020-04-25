Роза Сябитова резко раскритиковала Анну Семенович

Недавно мы рассказывали, как певица Анна Семенович ответила телеведущей Алене Водонаевой на реплику о том, что полные люди ей противны, и она никогда бы даже не зашла с ними в один бассейн.

100 тысяч рублей — не зарплата?

Но на этот раз в словесную перепалку попала и сама Семенович, которая заявила, что никогда бы не смогла жить с мужчиной, заработная плата которого составляет сто тысяч рублей. По словам певицы, это ничтожно маленькая сумма. И такие мужчины ничего не зарабатывают.

Анна Семенович считает, что нормальные отношения строятся на одинаковом доходе супругов, а идеальные — на доходе мужа, который зарабатывает больше.

Критика от Розы Сябитовой

Одна из известных ведущих телепроекта «Давай поженимся» Роза Сябитова ответила на такое заявление Анны Семенович. Она ее категорически раскритиковала и отметила, что эти слова певицы говорят о ее чрезмерной гордыне, и именно такая позиция — причина одиночества.

Умным женщинам важна не толщина кошелька мужчины, а именно человеческие качества. Такие женщины реально воспринимают жизнь, а не измеряют счастье деньгами, уверена Сябитова.

Ну а остальные женщины, причем далеко не юного возраста, продолжают ждать мифических принцев на белом коне, миллионеров, которым они не нужны, говорит Сябитова.

«Кому такая нужна?»

Отвечая вопросом на вопрос «сколько должен зарабатывать муж?», Сябитова ответила также вопросом: а кому нужна такая, как Семенович? По словам Розы Сябитовой, Анна Семенович может запросто выражать свои мысли и позицию. Однако это не значит, что она востребована в глазах мужчин, тем более состоятельных. Неизвестно, найдет ли она наконец того, о котором мечтает, заключила телеведущая, по сообщению РИА Новости.

О приостановке регистрации браков

Также телеведущая Роза Сябитова прокомментировала приостановку регистрации браков из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Сябитовой, это очень хорошая возможность для пар, которые решили пожениться, проверить свои чувства, получше познакомиться с родственниками своей второй половинки и осознать правильность решения официально оформить отношения, а также сократить финансовый растраты на будущую свадьбу, сообщает «Рамблер».