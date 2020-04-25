Киноляпы в фильме «Семнадцать мгновений весны»

Этот известный фильм, давно ставший легендой советского кинематографа, до сих пор боготворит старшее поколение. Каждую его серию смотрели, не отрывая глаз от экранов. Однако мало кто заметил киноляпы и недочеты этой картины, вникая в суть с позиции чувств. А если посмотреть холодно и критически, то таких ляпов можно найти в этом фильме немало. Это касается, в первую очередь, предметов, которые попали в кадр случайно. Но мало кто задумывается, что они, сделанные в будущем в СССР, ну никак не имеют отношения к Германии 1945 года.

Часы на стене

Итак, кабинет Мюллера. На стене — часы «Слава», сделанные в Советском Союзе в семидесятых. Они попали в кадр всего лишь дважды, но это наверняка киноляп. Который, кстати, еще более заметен в цветной версии фильма.

Эти советские часы из будущего и вовсе были не нужны. Ведь в кабинете еще были большие механические часы — более характерные для того времени, которое передает фильм.

Фломастер Штирлица

Разведчик Штирлиц постоянно что-то записывал. Мы вникали в суть текстов и карикатур, но даже не задумывались: а чем, собственно, Штирлиц это все пишет? Как оказалось, фломастером, о которых на то время никто еще даже не мечтал. Ведь фломастеры появились в магазинах только в шестидесятых. И в этом сомнений быть не может, ведь никакая ручка или карандаш такие жирные линии на бумаге не оставляет.

Телеграмма

Помните, как в фильме профессор Вернер Плейшнер заполняет телеграмму? Наблюдательный зритель может заметить два довольно странных момента.

Во-первых, это рисунок в виде глобуса под словом «телеграмма» – его нанесли с помощью обычной черной пасты. Здесь же можно разглядеть герб СССР.

Во-вторых, в уголке этого самого бланка телеграммы написано «руб./коп.». И это, согласитесь, очень странно, ведь по-любому у немцев ходила другая — никак не советская — валюта.

Сантехника

В квартире, в которой жил разведчик Штирлиц, можно увидеть настоящую советскую сантехнику.

Понятное дело, что для фильма никто не стал заморачиваться поисками немецкой сантехники того времени. Тем более, что это никак не отразилось на сути фильма.

Защитные очки

Наконец, стоит остановиться на самом образе Штирлица. Этот стиляга фигурирует в фильме в солнцезащитных очках.

Конечно, образ шпиона — это шляпа с широкими полями, солнцезащитные очки и длинные плащи. Однако мало кто догадывался, смотря эту картину, что очки родились в Советском Союзе только в семидесятых годах, и никак не раньше.

Ляпы в поведении актеров

В фильме есть еще ряд нестыковок и киноляпов, однако это уже больше касается не предметов, а самого поведения главных героев. Ну вот маленький пример. Когда «жена» поправляла Штирлицу запонки, то можно было четко увидеть обручальное кольцо на правой руке. Но ведь известно, что немцы носят обручалки на левой руке.

Однако все из вышеперечисленного — это такие мелочи в разрезе грандиозного смысла фильма и мастерства его подачи. И до сих пор «Семнадцать мгновений весны» просматривается с огромным интересом и восхищением игрой актеров.