Почему в 2020 году в мире упали цены на нефть

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mavit
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Почему в 2020 году в мире упали цены на нефть

На данный момент баррель нефти стоит около 30 долларов США. Это ценовой показатель 2008 и 2016 годов. И как прогнозируют аналитики, это лишь вопрос времени, когда цены на нефть могут упасть ещё ниже. Почему это происходит? И какие последствия будет иметь?

С чего всё началось

Ещё в декабре 2019 года за баррель нефти платили около 61 доллара США. Сейчас стоимость чёрного золота составляет около 30 долларов. Это значит, что за 4 месяца он подешевел примерно на 50%.

Нефть начала снижаться с начала года, потому что рынок стал ожидать значительного замедления экономики из-за эпидемии коронавируса. Но это ещё не всё.

Почему в 2020 году в мире упали цены на нефть

Толчком к ещё большему падению цен на нефть послужило также прошедшее недавно неудачное заседание ОПЕК (международной межправительственной организации, созданной нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть). Переговоры между ОПЕК и Россией о новых сокращениях добычи, которые состоялись 18 марта в Вене, завершились фиаско.

Эпидемия коронавируса привела к резкому сокращению потребления и импорта нефти во всём мире, поэтому ОПЕК хотела ограничить добычу с российской стороны. Действующее соглашение ограничивало производство нефти во всех странах, входящих в ОПЕК, до конца первого квартала. Также было принято решение о продлении ограничений до конца 2020 года. На просьбу сократить производство нефти в России до уровня 2008 года Москва не согласилась.

Почему цена на нефть падает в пропасть

Эти несостоявшиеся договоренности привели к тому, что с начала апреля нефтедобывающие страны не подвергались никаким ограничениям на добычу чёрного золота.

Как известно, коронавирусная инфекция быстро распространяется и сильно бьёт по мировой экономике. Поэтому и спрос на нефть снижается. Это, в свою очередь, может привести к массовой ценовой войне на рынке нефти. Даже сейчас можно говорить о том, что война на нефтяном рынке уже началась.

Почему в 2020 году в мире упали цены на нефть

По мнению аналитиков Goldman Sachs, ценовая война может опустить стоимость барреля нефти до 20 долларов США.

Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA, утверждает, что в ближайшем будущем мы выясним, какие нефтедобывающие страны имеют «самые глубокие карманы».

«Уже ясно, что коронавирус нанесёт громадный ущерб мировой экономике, и такой низкий уровень цен на нефть начнёт создавать проблемы для производителей», — предупреждают аналитики Goldman.

«Полная неразбериха происходит на рынке нефти. Я ожидаю хищнического поведения Саудовской Аравии по увеличению добычи. Это создаст большую неопределённость на рынке нефти и в экономике в целом», — сказал Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp.