Почему в 2020 году в мире упали цены на нефть

На данный момент баррель нефти стоит около 30 долларов США. Это ценовой показатель 2008 и 2016 годов. И как прогнозируют аналитики, это лишь вопрос времени, когда цены на нефть могут упасть ещё ниже. Почему это происходит? И какие последствия будет иметь?

С чего всё началось

Ещё в декабре 2019 года за баррель нефти платили около 61 доллара США. Сейчас стоимость чёрного золота составляет около 30 долларов. Это значит, что за 4 месяца он подешевел примерно на 50%.

Нефть начала снижаться с начала года, потому что рынок стал ожидать значительного замедления экономики из-за эпидемии коронавируса. Но это ещё не всё.

Толчком к ещё большему падению цен на нефть послужило также прошедшее недавно неудачное заседание ОПЕК (международной межправительственной организации, созданной нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть). Переговоры между ОПЕК и Россией о новых сокращениях добычи, которые состоялись 18 марта в Вене, завершились фиаско.

Эпидемия коронавируса привела к резкому сокращению потребления и импорта нефти во всём мире, поэтому ОПЕК хотела ограничить добычу с российской стороны. Действующее соглашение ограничивало производство нефти во всех странах, входящих в ОПЕК, до конца первого квартала. Также было принято решение о продлении ограничений до конца 2020 года. На просьбу сократить производство нефти в России до уровня 2008 года Москва не согласилась.

Почему цена на нефть падает в пропасть

Эти несостоявшиеся договоренности привели к тому, что с начала апреля нефтедобывающие страны не подвергались никаким ограничениям на добычу чёрного золота.

Как известно, коронавирусная инфекция быстро распространяется и сильно бьёт по мировой экономике. Поэтому и спрос на нефть снижается. Это, в свою очередь, может привести к массовой ценовой войне на рынке нефти. Даже сейчас можно говорить о том, что война на нефтяном рынке уже началась.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, ценовая война может опустить стоимость барреля нефти до 20 долларов США.

Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA, утверждает, что в ближайшем будущем мы выясним, какие нефтедобывающие страны имеют «самые глубокие карманы».