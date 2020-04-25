«Встреча на Эльбе»: Путин и Трамп сделали совместное заявление

Президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

В совместном заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа сказано, что эта встреча и рукопожатие советских и американских солдат стали предвестником решающего поражения нацистского режима.

«Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий. Мы также отмечаем вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру. Работники и предприятия тыла сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы», — гласит заявление.

По словам Путина и Трампа, «дух Эльбы» является примером того, как страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели: «Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт».