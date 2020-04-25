Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 квітня

По

За даними Волинського обласного лабораторного центру, станом на 10.00 25 квітня в області зареєстрували 212 випадків COVID-19.

Одужало 40 осіб. П’ять випадків хвороби завершились летально, інформує ОДА.

За останню добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19: Ковельський район (4), м.Луцьк (3), Старовижівський район (2). 14 осіб одужало. Одна особа померла (м.Нововолинськ).

Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 60 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Ковельський район – 16 випадків;

• Горохівський район – 13 випадків;

• Ківерцівський район – 13 випадків;

• Володимир-Волинський район – 9 випадків;

• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Іваничівський район – 5 випадків;

• Камінь-Каширський район – 3 випадки;

• Рожищенський район – 3 випадки;

• Маневицький район – 2 випадки;

• Шацький район – 1 випадок;

• Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 1555 осіб.