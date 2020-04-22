Бийские врачи пожаловались прокуратуру парализующие действия полиции

КГБУЗ «Бийская центральная районная больница» в настоящее время не может функционировать в привычном медикам режиме не только по причине самоизоляции, но и потому, что в учреждении отсутствует нужная для этого техника и документация, которые изъяла полиция. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал завотделением анестезиологии и реанимации ЦРБ Андрей Капустин. По его словам, уже около двух месяцев в учреждении ежедневно работают сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), которые допрашивают сотрудников и изымают оборудование и документы. Правоохранители ссылаются на некую поступившую им жалобу, на основании которой якобы и проводится проверка. При этом о возбуждении уголовного дела медикам пока не сообщали. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю редакции факт проверки подтвердили, однако от дальнейших комментариев отказались. Тем временем работники больницы уже направили жалобу в прокуратуру.

Как рассказал Андрей Капустин, в январе после смерти бывшего главного врача ЦРБ и.о. руководителя был назначен Роман Сафонов. А уже в середине февраля 2020 года в учреждение нагрянули сотрудники бийского ОЭБиПК, которые заявили, что в отношении ЦРБ поступила некая жалоба на работу прежнего руководства, в связи с чем им необходимо провести проверку. По словам врача, полицейские вели себя с сотрудниками больницы бесцеремонно, заявив, что те получали завышенную заработную плату, частью которой они делились с бывшим главврачом. Кроме того, Капустин сообщил об их намеках на то, что проводимые ранее в учреждении ремонтные работы могли вестись с нарушением законодательства, а также, что в больнице есть так называемые «мертвые души» — медсестры и санитары, которые трудоустроены, но не ходят на работу. Со слов Капустина, именно эти факты изначально правоохранители и намеревались установить.

Однако пока о конкретных нарушениях со стороны сотрудников и руководства ЦРБ медикам так и не сообщили. Тем не менее ежедневные допросы врачей и медсестер продолжаются до сих пор. Более того, в ряде отделений, а также в кабинете главного врача изъяли документацию и компьютерную технику, которая необходима сотрудникам для полноценной работы. «Там содержатся все истории болезней, все документы и протоколы, которыми мы теперь не можем пользоваться. Более того, сейчас нам даже справки распечатать не на чем. В результате работа больницы по сути оказалась парализована. При этом при изъятии нам не было предоставлено никаких документов. В ходе допросов сотрудник ОЭБиПК также не ведет никакого протокола, а лишь давит на то, что мы должны сознаться в том или ином нарушении, о которых нам ничего не известно», — рассказал Андрей Капустин.

Он утверждает, что в начале данной проверки с ним работали несколько сотрудников экономического отдела полиции, а теперь дело взял в свои руки один из них. Андрей Капустин заявил, что этот полицейский якобы лично забрал у него мобильный телефон стоимостью 17 тысяч рублей, пояснив, что гаджет отправится на экспертизу. При этом представитель власти, по словам врача, не оформил изъятие соответствующим образом и не сообщил об основаниях проведения экспертизы и ее сроках. Более того, он якобы пригрозил последствиями для семьи медика, если тот не даст нужные ему показания. После этого Андрей Капустин направил жалобу на действия полицейского в городскую прокуратуру с изложением методов работы стража порядка (копия имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»), а также нанял адвоката, чтобы правозащитник мог присутствовать на очередном допросе. Однако, узнав об этом, сотрудник ОЭБиПК якобы отказался их принять, а после допросы в отношении Капустина закончились.

Между тем телефон врача до сих пор находится в полиции. Одна из сотрудниц больницы после недавнего допроса в отделе рассказала, что видела гаджет на столе у правоохранителя. Тот будто бы, кивая на него, пригрозил ей, что и ее смартфон ждет та же участь, если она не даст показания против старшей медсестры. Как пояснил Андрей Капустин, сами медики подозревают, что проверочные мероприятия были инициированы как раз для того, чтобы уличить в чем-то старшую медсестру, которая приходилась супругой умершему главврачу.

Андрей Капустин, помимо обращения в прокуратуру города на злоупотребление полномочиями сотрудника полиции, также обратился за помощью в юридический отдел Минздрава региона. Однако начальник отдела находится на больничном, поэтому процедура выяснения обстоятельств может затянуться. Тем временем остальные работники Бийской ЦРБ также составили коллективную жалобу на действия сотрудников, которую 22 апреля направили в прокуратуру. «Извещения о том, что моя жалоба получена и взята в работу, мне пока не поступало. Я опасаюсь, что необходимые бюрократические процедуры могут занять много времени. Между тем больница не может полноценно функционировать. Я считаю, что огласка данной темы может как-то повлиять на ситуацию, и вернуть медикам возможность заниматься своими непосредственными обязанностями без каких-либо препятствий», — заключил собеседник.

Между тем связаться с и.о. главврача Романом Сафоновым на момент публикации не удалось. В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю факт проведения проверочных мероприятий в Бийской ЦРБ подтвердили, однако заявили, что не готовы раскрыть подробности этой темы.