Экс-звезда Playboy покончила с собой, не выдержав карантина

Бывшая звезда мужского журнала Playboy, 33-летняя Эшли Мэттингли, найдена мертовой в своем доме в городе Остин, штат Техас, где она жила в течение последних двух лет. Об этом сообщает во вторник, 21 апреля, портал TMZ, освещающий события в мире шоубизнеса.

Предполагается, что она совершила самоубийство, однако официальную причину смерти власти не называют до окончания судебно-медицинской и токсикологической экспертизы, которая занимает обычно от 30 до 90 дней.

Полиция обнаружила тело Мэттингли после звонка ее друга, обеспокоенного тем, что она перестала выходить на связь. .

Отмечается, что модель страдала от алкогольной зависимости, однако, по близких, в последнее время чувствовала себя лучше. Они полагают, что на душевное состояние звезды Playboy крайне негативно повлиял карантин и связанное с ним одиночество.

Мэттингли снялась для обложки Playboy в 2011 году. Фотографи. Подписали так: «Мисс Март 2011».