В Стамбуле открыли новую больницу с самым большим отделением интенсивной терапии в Европе

«Турция, стоя на собственных ногах, демонстрирует свою мощь в то время, когда международные организации теряют свой смысл», — цитирует президента Hurriyet.

Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция произведёт 5 тыс. медицинских аппаратов искусственной вентиляции лёгких для борьбы с новым коронавирусом к концу мая.

«В то время как мир сталкивается с трудностями, Турция успешно преодолела препятствия на пути создания медицинских аппаратов искусственной вентиляции лёгких », — сказал турецкий лидер, выступая на церемонии открытия в Башакшехире в Стамбуле.

Также выступая на мероприятии, министр здравоохранения Фахреттин Коджа сказал, что новый объект рассчитан на 2 тыс. 686 коек и имеет оборудование для интенсивной терапии.

«Все койки Башакшехирской больницы оснащены специальным оборудованием, которое при необходимости может быть использовано для реанимационных мероприятий и интенсивной терапии», — отметил министр.