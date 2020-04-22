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Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/694/12904694/2020-01-09T223152Z_779074053_RC2MCE979MYD_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEAR-EUROPE-pic905-895x505-33395.jpg" alt="МИД Ирана заявил, что США сами нуждаются в помощи из-за коронавируса" /></p> <p>

США сами нуждаются в медицинском оборудовании и гуманитарной помощи, в то время как президент Трамп предлагает поставить в Иран партию аппаратов ИВЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД исламской республики Аббаса Мусави.

«Сами нуждаются в медицинском оборудовании и помощи Трампу не удастся воспользоваться текущей ситуацией», — сказал Мусави.

Он добавил, что Трамп пытается спекулировать на ситуации с пандемией, а Иран не будет вести переговоров, «пока США не прекратят экономический терроризм».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением пандемии COVID-19. Количество погибших от коронавируса в Иране в настоящее время составляет 5 118 человек.

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