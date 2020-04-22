Сокращение рабочих мест в 2020 году будет или нет?

Поставленные пандемией коронавируса перед необходимостью сокращать издержки, в том числе на оплату труда, работодатели предпочтут не увольнять своих сотрудников, а переводить их на сокращенные смены или неполные недели, считает профессор кафедры управления человеческими ресурсами НИУ ВШЭ Елена Варшавская. Причем такой сценарий будет самым разумным и справедливым из всех возможных, считает она.

Сокращения рабочих мест в 2020 году, чего ожидать

«Тут всего три варианта: сократить работников, перевести их на неполный рабочий день или просто урезать зарплаты, — перечисляет Варшавская. — В первом случае люди останутся совсем без денег, в третьем за тот же, а то и больший объем работы получат уменьшенное вознаграждение. У второго варианта есть достоинство — когда загрузка предприятия возобновится, весь персонал будет на месте и нарастить объем продукции будет относительно просто».

Просадку по объему выпущенной продукции предрекают и мировые эксперты. Международная организация труда в своем исследовании уверяет, что уже во II квартале этого года во всем мире высвободится 6,7% рабочего времени. Это эквивалентно труду 195 млн работников на полную ставку.

Эксперты обращают внимание: эквивалентно не значит равно. Вместо увольнения людям именно сократят рабочее время и тем самым урежут доход. Следствием этого станет падение спроса. И дальше круг замкнется: чем меньше денег у потребителей, тем меньшие доходы у производителей, нет поводов увеличивать зарплаты, а значит, сокращаются налоговые доходы бюджета и так далее.

Работодатели рассказали о планах сократить россиян в 2020 году

В 2020 году почти каждый десятый работодатель намерен сократить штат сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей российских компаний.

Как показало исследование HeadHunter, следующий год ожидается более позитивным для рынка труда. О грядущих сокращениях заявили 9% опрошенных работодателей, тогда как в прошлом году таковых был 21%. В нынешнем году свой штат сотрудников сократили 19% работодателей. К увольнениям прибегали в каждой четвертой крупной компании. В 2020 году большинство работодателей (62%) собираются расширить штат работников.

Наряду с грядущими массовыми сокращениями зарплаты многих россиян должны вырасти. Больше половины опрошенных руководителей (55%) рассчитывают, что фонд оплаты труда (ФОТ) вырастет. Из них каждый пятый (21%) твердо намерен поднять зарплаты своим подчиненным. О повышении оклада заявили 47%.

В целом, в 2020 год работодатели смотрят со сдержанным оптимизмом, пишут «Известия». Каждый второй из них уверен в своем стабильном положении. Однако ситуация выглядит несколько двояко. Причиной низкой безработицы, которая должна сохраниться и в следующем году, является демографическая яма, вызванная низкой рождаемостью России в 1990-е годы. Сейчас на рынок труда выходит малочисленное поколение, поэтому перенасыщенности кадрами не предвидится. В Минтруде прогнозируют, что в ближайшие годы уровень безработицы останется примерно на том же уровне — 4,7%.

На сложившуюся ситуацию эксперты смотрят по-разному. Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает, что рынок труда стабилизируется. Об этом говорят планы работодателей сократить меньше людей по сравнению с прошлым годом, а также тот факт, что реальные зарплаты россиян перестали снижаться.

Однако профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов полагает, что если бы не малочисленное поколение 90-х, то в стране безработица выросла бы. По его словам, сегодня в российской экономике нет драйверов, которые повышали бы спрос на дополнительные кадры. Поэтому стабильность рынка труда несколько преувеличена.

ТЦ могут сократить 10 млн рабочих мест к маю 2020 года

Продление «каникул» в России до конца месяца в связи с пандемией может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в торговых центрах к концу апреля, заявили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Реальных мер поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, до сих пор не принято, считает президент РСТЦ Булат Шакиров. Также он отметил, что ритейлеры и ТЦ уже обращались в правительство с просьбой снять с них налогообложение на полгода и объявить на этот период мораторий по банковским платежам и отметил, что почти все столичные торговые центры имеют кредиты в Сбербанке или ВТБ, передаёт ТАСС.