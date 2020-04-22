Что за #beefree вместо логотипа Билайн на телефоне?

Одним из самых крупных операторов мобильной связи на территории Российской Федерации является «Билайн». Именно на этого оператора многие граждане все чаще стали жаловаться, однако это не удивляет, ведь данная корпорация, в отличие от многих своих конкурентов, не делает почти ничего для того, чтобы улучшить качество связи и обслуживания. Компания отказывается повышать скорость мобильного интернета, отказывается увеличить пропускную способность интернет-каналов, а также не способна решить проблемы недоступности связи. Все это очень печалит абонентов «пчелиного» оператора, однако в последнее время юзеры заметили странности, например, компания стала называться Befree.

Почему вместо Билайн на телефоне показывает Бифри

С начала марта, когда вирус только начал распространяться по всей России, компания «Билайн» решила ввести ряд стратегических мер по поддержке клиентов, в том числе и предприятий. Корпорация подготовила пакет решений под названием BeeFreee, для того, чтобы организовать удаленную работу по концепции WaaS.

Так называемый пакет «БиФри» был создан с учетом многолетнего опыта «пчелиной» компании по организации удаленной работы своих же работников. Данный пакет агрегирует самые востребованные и надежные решения, а удаленные рабочие места на VDI — в том числе. Облачные ATC и FMTN — также вошли в пакет решений. Также в этот пакет вошли мониторинг удаленно работающих сотрудников, мобильный VPN, Office 365 и многое другое. «Пчелиная» компания также занимается тем, что проводит консалтинг по удаленной работе, использованию и настройки пакета решений «БиФри», организует обучающие программы по работе на дому. Весь этот пакет и дополнительный набор привилегий от компании должен помочь новичкам сократить время на переобучение и подготовку своих сотрудников, также это дает возможность наладить работу в непривычном режиме, при этом эффективности не теряется.

Компания «Билайн» заявила, что из-за угрозы распространения нового вируса многим корпорациям сегодня необходимо перевести от 90% до 100% работников на режим удаленной работы. Из-за этого срочно потребовались надежные профессиональные IT и telecom-решения, которые позволяют обеспечить непрерывность, безопасность и контроль бизнес-процессов. Также эти решения предоставляют возможность улучшить качество коммуникаций в условиях удаленной работы большей части работников.

Интересно, что на сегодняшний день все чаще за организацией удаленных рабочих мест обращаются представители среднего и крупного бизнеса, у которых много сотрудников и распределенная сеть офисов. Однако компания «Билайн Business» готова поддержать и малый бизнес, например, специальным предложением по базовым продуктам.

Билайн сократил на 25% затраты на аренду административных офисов благодаря BeeFREE

Известно, что удаленная работа уже стала частью операционной деятельности корпорации и корпоративной культуры. Компания «Билайн» подвела промежуточные итоги внедрения проекта удаленной работы под названием «БиФри2. В 2019 году проект сократил на двадцать пять процентов затраты на аренду административных офисов, тогда как их площадь уменьшилась на двадцать четыре процента. Сейчас удаленная работа уже является частью операционной деятельности корпорации.

В более чем сорока административных офисах по всей Российской Федерации был изменен дизайн интерьеров. В основу интерьера легло три принципа — гибкость, открытость и мобильность. Представители компании пришли к выводу, что здесь необходимо неформальный подход. Вместо кабинетов работники и руководители отделов работают в Open Space, в новых офисах имеются места для фокусированной работы, зоны для совместного обсуждения проектов и зона отдыха. Такой подход практикуют многие крупные компании, в том числе Huawei, Microsoft, Wargaming и тд.

Интересно, что около 65% работников пользуются возможностью несколько дней в неделю работать из любого удобного места. Согласно результатам внутренних опросов 97% руководителей подчеркнули, что работники активны вне стен офиса, они работают так же эффективно, как и с обычного рабочего места. Увеличилась и вовлеченность работников корпорации в рабочие задачи.

Благодаря «БиФри» увеличилась привлекательность работы в «пчелиной» компании. В 2019 году 76% работников подчеркнули, что «БиФри» сильно повлияет на их выбор «Билайн» в качестве работодателя, тогда как юзеры популярного портала Habr carrier называют «Билайн» одним из лучших работодателей для «айти» специалистов среди крупнейших фирм. Работники оценили критерий «Комфортные условия труда» на 4,6 балла по пятибалльной шкале.