Как получить ипотеку с господдержкой в 2020 году?

Возможность получения ипотеки с господдержкой в 2020 году остается по-прежнему актуальной для множества российских семей. Специальные программы кредитования позволяют разным категориям заемщиков получить более низкие ставки по кредиту. В большинстве случаев таким образом удается сэкономить значительные суммы по сравнению со стандартными условиями жилищных займов. Приобретение жилья в 2020 году будет более доступным благодаря ранее действующим условиям и введению новых программ.

Ипотека с господдержкой в 2020 году, условия получения, предоставляется ли на вторичное жилье

Льготная ипотека под 6% для семей с детьми, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, может занять до трети рынка в 2020 году. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник в рамках коллегии Минстроя России по вопросу о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«По статистике 25% выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке прошло по этой программе. Она охватит 300 тысяч семей в следующем году, и по ней уже будет выдаваться значительно больше кредитов — ? ипотеки на рынке первичного жилья”, — сказал Александр Плутник.

Также уже 9 тысяч семей получили выплаты в размере 450 тысяч рублей для списания долга по ипотеке в рамках программы для многодетных семей, запущенной осенью этого года и способствующей повышению доступности жилья. «Мы видим, что число семей составит 250 тысяч до 31 декабря 2022 года», — добавил генеральный директор ДОМ.РФ.

Кто может получить: Ипотеку под такой процент может получить многодетная семья с двумя или более детьми. В действительности банк посчитает ипотеку под свой процент, но остальную сумму по кредите выплатят из федерального бюджета без вашего участия.

Как оформить: Ипотеку под такой процент можно оформить только на новостройки. При этом собственник должен быть строительная компания, а не физическое лицо. Квартиру можно купить в новостройке или в новом доме. Оформить такую ипотеку можно в любой банке, но перед тем как подавать заявление — проверьте по спискам Минфина какие банки получают финансирование по этой программе.

Особенности: Второй и другие дети были рождены с 2018 по 2022 год, первоначальный взнос — 20%, сумма кредита для регионов не больше 6 миллионов рублей, Москва и Санкт-Петербург — 12 миллионов рублей. Этот вид ипотеки не ограничен по времени: её можно взять на 10 или 15 лет.

Реструктуризация по ипотеке с помощью государства

Если у вас уже есть ипотека, то и тут государство может вам оказать поддержку. Ранее мы уже писали, что вы можете с помощью государства сократить ипотеку на 453026 рублей, используя материнский сертификат, а хотите получить 1,5 млн.? Знаете ли вы, что государство может вам списать до 30% процентов от остатка долга перед банком, но не больше вышеуказанной суммы?

С 2015 года по 31.05.2017 действует специальная программа помощи ипотечным заемщикам от государства – реструктуризация ипотеки с помощью государства по 373 постановлению.

В рамках этой программы ипотечные заемщики определенных категорий, о которых мы писали в отдельном посте, имеют право списать 20 или 30% ипотеки. Государство компенсирует банку потерянный дохода, а заемщик может значительно сократить платеж или полностью погасить ипотеку.

Валютные заемщики, в рамках этой программы, смогут перевести валютную ипотеку в рубли. А если у вас просто высокий процент, то вы имеете возможность снизить его до 12% годовых. Также можно получить отсрочку платежей в рамках поддержки государства.

Другие программы

В 2020 году по-прежнему будет действовать еще ряд программ господдержки по ипотеке для определенных категорий населения: