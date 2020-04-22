Возможен ли дефолт в России в 2020 году: прогнозы экспертов

Острый кризис из-за пандемии коронавируса способен нанести весьма ощутимый удар по российской экономике. Специалисты все чаще говорят сегодня даже о дефолте.

Впрочем, на свою неплатежеспособность могут указать уже в обозримой перспективе и другие страны мира. Такого мнения придерживается аналитик JPMorgan Chase Дэвид Стаббс. Эксперт холдинга не уточнил, однако, какие именно государства столкнутся с экономическим кризисом.

Дэвид Стаббс отмечает, что все, кто инвестирует в госдолг какой-либо страны с развивающейся экономикой, неизбежно идут на некоторые риски. История знает много случаев, когда то или иное государство выпускало облигации внутреннего займа, а с течением времени оказывалось не в состоянии своевременно оплачивать ни проценты, ни основную сумму задолженности.

Дефолт и его причины

Эксперт JPMorgan Chase акцентировал внимание на том, что в ряде случаев проблема состоит не в дефолте как таковом, а в тех причинах, которые к нему привели. Если власть допускает мысль о возможности экономического кризиса, вкладывать инвестиции в эту страну – чрезвычайно опасно.

Аналитик Джесси Коломбо, спрогнозировавший коллапс глобальному финансовому рынку в 2008 году, почти уверен в том, что в ближайшее время мир столкнется с очередным масштабным кризисом. Драйвером для него станет, по словам эксперта, пандемия коронавируса.

Дефолт в России в 2020 году: при каких обстоятельствах он возможен

Российские экономисты утверждают, что сложившаяся на сегодня ситуация в нашей стране напоминает обстановку, наблюдавшуюся в 1997-1998 годах. И дальнейшее развитие событий будет напрямую зависеть от того, удастся ли правительству РФ найти верные решения, предупредили аналитики.

Убытки экономики России в связи с эпидемией коронавируса и ограничений в рамках карантина сегодня уверенно растут. Национальное рейтинговое агентство (НРА) опубликовало на днях свежий отчет, из которого следует, что сильнее остальных пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли рискуют лишиться суммарно почти 18-ти триллионов рублей. Без работы могут остаться примерно 15,5 миллиона россиян. Сокращение страховых взносов, налогов и сборов специалисты оценивают в 4,2 триллиона рублей.

«Сильнее всего предсказуемо пострадает сфера услуг, которая может потерять 77,5%. Производство одежды и обуви может сократиться на 52,7%, область культуры, спорта и организации досуга рискует потерять 46,1%. Меньше всего кризис затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства (3,9%-5,1%). Всего из-за режима самоизоляции сокращение добавленной стоимости от 3,9% до 83,9% в годовом выражении может произойти у нескольких десятков отраслей», — предупредили эксперты НРА.

Аналитики агентства предложили российской общественности три сценария дальнейшего развития событий в экономике. Говоря об оптимистичном и пессимистичном, они называют их маловероятными, склоняясь по большей части к промежуточному, когда ущерб смогут компенсировать меры правительства.

По подсчетам аналитиков, объем поддержки отечественной экономики оценивается сейчас уже в два триллиона рублей.

«Однако, пока сложно сказать, достаточно ли этого для того, чтобы не провалиться в глубокий кризис», — констатировали эксперты НРА.

Довольно неприятный даже базовый их сценарий, предполагающий снижение ВВП и реальных заработных плат россиян приблизительно на три процента. Доллар в свою очередь вырастет при этом до отметки в 85−90 рублей, прогнозируют российские аналитики.

Пессимистический сценарий для экономики России

Вероятность пессимистического сценария эксперты НРА оценили в 30 процентов. Он предполагает:

падение экономики до минус 7,1 процента ВВП в 2020 г.;

выход на нулевой уровень к 2022-му;

рост на уровне 1,5−1,7 процента к 2024 г.

При наихудшем развитии событий реальные зарплаты россиян упадут на 7,5-7,8 процента, доллар подскочит до 100−103 рублей, а уровень инфляции — до 9,2 процента.