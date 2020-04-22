Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит впервые стали родителями

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41-летний Джошуа Джексон и его 33-летняя супруга Джоди Тернер-Смит стали родителями — у пары родилась дочь. И для актера, и для модели этот ребенок стал первым.

И мама, и ребенок счастливы и здоровы,

— рассказал представитель пары.

О беременности модели стало известно в ноябре прошлого года, когда она появилась на премьере фильма «Квин и Слим» (Queen & Slim) вместе с возлюбленным и продемонстрировала заметно округлившийся живот.

О том, что Джоди и Джошуа поженились, СМИ сообщили через месяц после их совместного выхода в свет, в декабре 2019 года. Для обоих этот брак стал первым.

Джоди Тернер-Смит

Самым известным романом Джексона были его отношения с Дианой Крюгер — с ней он встречался 10 лет. Бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения и остались друзьями.