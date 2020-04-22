Аарон Картер впервые станет отцом

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32-летний американский певец Аарон Картер, брат участника группы Backstreet Boys Ника Картера, и его возлюбленная Мелани Мартин ждут ребенка. Об этом Аарон сообщил вчера в прямом эфире в своем инстаграме.

У меня скоро будет ребенок. Я точно буду очень беспокойным отцом. Это официальное заявление. Мы ждем ребенка,

— заявил он поклонникам и продемонстрировал положительный тест на беременность.

Картер продолжил делиться новостями из личной жизни и сказал, что сейчас очень взволнован.

Это то, чего мы оба хотим. Мы оба пытались это сделать. Я просто сосредоточен на будущем и на том, чтобы быть отцом. Я хочу быть хорошим отцом. В моей музыкальной карьере все идет очень хорошо, я езжу на гастроли, я запустил свою линию одежды. Все, что я делаю для себя, это не обязательно просто музыка. Семья для меня важнее всего,

— сказал он.

Аарон Картер и Мелани Мартин

Об отношениях с Мелани Аарон рассказал в январе, опубликовав в инстаграме их общую фотографию.

Я никогда не встречал женщины, которая была бы так увлечена мной, как ты, моя дорогая Мелани. Ты показала мне любовь, о существовании которой я и не подозревал,

— признавался он в блоге.

Через два месяца после начала отношений Картер даже сделал татуировку на лице с именем возлюбленной. Впрочем, если верить западным СМИ, не все было гладко в отношениях пары — в марте Мартин была арестована из-за домашней ссоры с Картером. Обвинения вскоре были сняты, и влюбленные помирились.

Несмотря на то что, по словам Аарона, в их семье была «нездоровая атмосфера» (он признался, что был изнасилован собственной сестрой, когда ему было 10 лет, и обвинил брата в издевательствах), два года назад певец признавался, что сам он мечтает о большой семье.

Я хочу много детей, много стабильности, счастья, смеха и веселья,

— говорил он.