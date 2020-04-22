Дочь Брюса Уиллиса Скаут объяснила, почему он проводит карантин с экс-супругой Деми Мур, а не с женой Эммой Хеминг

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После развода 57-летняя Деми Мур и 65-летний Брюс Уиллис, у которых в браке родились три дочери, остались в прекрасных отношениях. Несмотря на то что у актера появилась другая семья, он продолжил общаться с бывшей женой и детьми, и его нынешняя 41-летняя супруга Эмма Хеминг ничуть против этого не возражает. Однако тот факт, что карантин актер решил провести вместе с Мур и их дочерьми, 31-летней Румер, 28-летней Скаут и 26-летней Таллулой, в их доме в штате Айдахо, несколько озадачил его поклонников.

Почему актер принял такое решение, рассказала их с Деми дочь Скаут.

Моя мачеха должна была приехать к нам с моими сестрами, но моя младшая сестра нашла в парке иглу, которой проткнула свою ногу. Так что моей мачехе пришлось остаться в Лос-Анджелесе и дождаться результатов анализов, чтобы отвезти ее к врачу, а мой отец приехал сюда. В итоге мачеха осталась с дочерьми там,

— призналась она в одном из подкастов.

Брюс Уиллис с дочерью Скаут

Скаут добавила, что вместе они прекрасно провели время.

Это было действительно забавно, когда оба моих родителя были в доме, в котором они нас вырастили. Это было очень мило. Они оба такие занудные, очаровательные, родители из 90-х годов в маленьком городке, в котором они решили растить детей и не переезжать в Лос-Анджелес. Это было довольно мило. Было здорово получить возможность провести так много времени вместе,

— заключила она.

На карантине Уиллис и Мур вместе с дочерьми, судя по снимкам в соцсетях, действительно здорово проводят время и совсем не скучают: они устраивают пижамные вечеринки, вместе читают книги и даже смело меняют имидж. Пока, правда, на это решилась только Таллула, которой отец сбрил волосы.

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой

Жена Уиллиса вместе с их дочерьми, восьмилетней Мейбл и пятилетней Эвелин, пока не спешит присоединиться к большой и дружной компании, но признается, что очень скучает по мужу и его бывшей семье.

Эмма Хеминг с дочерьми