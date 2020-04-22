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Фото: Александр Крылов / РИА Новости

В Хабаровском крае 27-летнего россиянина сожгли заживо в подъезде жилого дома, расположенного в поселке Хор. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27 марта между потерпевшим и 34-летним подозреваемым произошел конфликт. В результате подозреваемый облил своего оппонента спиртом и поджег. Пострадавший мужчина с многочисленными ожогами был госпитализирован, однако, несмотря на все старания медиков, 4 апреля он скончался в больнице.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, ранее он уже имел судимость за имущественные преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

2 марта сообщалось, что в Липецкой области осудили на 11 лет колонии особого режима 50-летнего мужчину, который облил бензином, поджег, а затем четыре дня продержал в сарае свою 57-летнюю подругу.