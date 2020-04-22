Тимати проколол губу иглой и распилил доску для серфинга в прямом эфире Ивлеевой

Онлайн-трансляция стала самой просматриваемой в истории Инстаграма.

Вчера вечером состоялся финальный выпуск онлайн-шоу Насти Ивлеевой «Прямой карантин» с рэпером Тимати. За час прямого эфира в Инстаграме блогер и лидер Black Star выполнили целый ряд заданий с риском для своего здоровья на потеху зрителям. И не зря: трансляцию смотрело сразу 550 тысяч человек.

Рэп-исполнителю пришлось есть острый соус «Табаско», наступать на мышеловки, бить себя электрошокером. Самым опасным оказалось задание проколоть любую часть тела зубочисткой: в целях безопасности Тимати выбрал медицинскую иглу и проколол себе нижнюю губу, чем шокировал Ивлееву.

Блогеру тоже пришлось несладко. Чтобы привлечь как можно больше зрителей, Настя согласилась встать на доску с иглами, написать хной на лбу «Black Star», нарисовать грудью картину. Для последнего задания девушка отвернулась от камеры, оголила грудь, обмакнув ее в краске, и сделала отпечаток на холсте.

За происходящим наблюдал муж Ивлеевой, рэпер Элджей. Он не появлялся в кадре, но один раз ударил супругу мухобойкой в рамках ее онлайн-баттла с Тимати. Сама девушка дала себе «леща».

Последними заданиями для рэпера стали распилить свою любимую доску для серфинга и повесить на стену портрет Джигана. Тимати выполнил оба, не забыв пожелать своему коллеге скорейшего выздоровления.

На днях блогер пожертвовала в благотворительные фонды 1,5 миллиона рублей и обратилась к подписчикам. Она объявила о закрытии Инстаграм-шоу в прямом эфире после жесткой критики Ксении Собчак.