Астролог рассказала, когда и чем закончится для россиян пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса так или иначе внесла коррективы в жизнь каждого россиянина. Большинство людей нынче находятся на режиме самоизоляции. Люди, которые вынуждены выходить на работу, ежедневно рискуют здоровьем и жизнью – и своими, и своих близких, опасаясь принести домой коронавирус. Когда и чем закончится пандемия коронавируса? Это главный вопрос, который сейчас волнует большинство жителей огромной страны. Ответить на него в своем прогнозе постаралась астролог Mary Pandora.Читайте на Информинг.Ру: Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет удача в конце апреля По словам специалиста, сейчас на небосклоне играют крупные игроки – Плутон, Юпитер и Сатурн. Скоро к этой компании присоединится и Уран.Соединение Юпитера и Плутона принесет прибыль людям, у которых дом денег (второй дом в натальной карте) находится в Козероге. Россия как страна Водолея имеет управителей в виде Урана и Сатурна, говорит астролог, поэтому эпидемия в стране началась в момент точного соединения Сатурна с Плутоном и Юпитером.

Ее пик, подчеркивает Mary Pandora, придется на конец апреля 2020 года. В средине мая многим может показаться, что жизнь начала потихоньку налаживаться, так как именно тогда будут сняты основные ограничения. Однако астролог расслабляться не советует, так как личная жизнь многих граждан начнет рушиться.«Начнется волна разводов и расставаний. Ретро Венера в Близнецах показывает, что будет много ссор и недопонимания. А также Венера покажет убытки в финансах, старые долги напомнят о себе – придется договариваться», — говорит она.В конце мая специалист по звездам увидела еще один прирост уровня заболеваемости, но такой паники вокруг коронавируса наблюдаться уже не будет, уверяет она. Настоящие испытания ждут людей летом.«В июне начнется череда затмений и вот тогда начнутся перемены! И паника. Сначала в головах, потом в странах. В июне и июле нас ждут большие решения и свершения, которые наложат отпечаток на целые поколения и будут тесно взаимосвязаны с нашими семьями», — убеждена астролог.Она прогнозирует вторую волну коронавируса в ноябре и декабре. Месяцы будут сложными, но все закончится к марту 2021 года.Мир уже не будет прежним – текущие транзиты и затмения все изменят. Но через несколько лет Плутон уйдет из Козерога – вот тогда, утверждает Mary Pandora, начнется новая эра – с новым бизнесом, новыми авторитетами и раскладами. Яндекс Дзен