Кардиолог рассказала, на какие заболевания, кроме коронавируса, может указывать одышка

Ключевым симптомом заражения коронавирусом является одышка наряду с кашлем и повышенной температурой тела. При их появлении следует немедленно вызывать бригаду скорой помощи. Одышка – ощущение нехватки воздуха – может сигналить и о ряде других заболеваний – о них рассказала кардиолог Ирина Поляева.Читайте на Информинг.Ру: Диетологи перечислили продукты, которые помогут избавиться от запоровПричин очень много, говорит медик. Так, одышка чаще всего указывает на болезни легких. Кроме коронавирусной инфекции, это может быть туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема легких, рак легких и трахеи, бронхиальная астма, плевриты. Одышка часто является спутником болезней сердца. Например, его порока, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, стенокардии, тромбоэмболии легочной артерии.

Такие болезни крови, как анемия и полицитемия, также могут сопровождаться одышкой.Со стороны нервной системы одышка появляется при опухолях головного мозга, психических заболеваниях, а также при инсульте.Болезни обмена веществ, например, ожирение, также среди прочего проявляются ощущением нехватки воздуха.Воздействие на дыхательный центр токсинов, в том числе при тяжелых инфекционных заболеваниях, травмы грудной клетки, сдавливание легких при пневмотораксе, гидротораксе также может сопровождаться этим распространенным симптомом.Причин для одышки очень много, подчеркивает кардиолог Ирина Поляева, поэтому при ее появлении необходимо немедленно обратиться к врачу. Промедление может быть смерти подобным. Крайняя степень одышки приводит к удушью. Яндекс Дзен