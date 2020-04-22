Американской «долларовой пирамиде» угрожает крах

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Названы эффективные меры для предотвращения заражения Covid-19
Share Tweet Share Share Email CommentsСогласно исследованиям, коронавирус на одежде способен жить до двух дней. Означает ли это, что одежда – один из основных...
Появилась информация о точном диагнозе Заворотнюк
После появления на свет третьего ребенка - дочери Милы - актрисе поставили страшный диагноз - рак мозга. Близкие Анастасии Заворотнюк до сих пор не...
Ряд стран Африки попросили Россию помочь победить коронавирус
Прослушать новость Остановить прослушивание close Themba Hadebe/AP Ряд стран Африканского континента обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со...
Экшен Fallout 76 получил обновление Wastelanders, направленное на улучшение игрового процесса
Стоит ли покупать видеоигру Fallout 76 в 2020 году каждый человек должен решить для себя сам. Игра имеет как положительные стороны, так и отрицательные...
Коронавирус в США — сколько заболевших и умерших на 21 апреля
В Америке количество смертельных случаев от вируса COVID-19 за прошедшие 24 часа увеличилось на две тысячи человек. Об этом заявили сотрудники университета Джона...