СМИ опубликовали документ, подтверждающий диагноз Анастасии Заворотнюк

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Четырехнедельный младенец стал одной из самых молодых жертв коронавируса
Фото: Yves Herman / Reuters Новорожденный мальчик, проживший четыре недели, стал одной из самых молодых жертв коронавируса в мире. Об этом стало известно The Mirror. Ребенок...
Макрон отказался верить в успешную борьбу Китая с коронавирусом
Share Tweet Share Share Email CommentsФото: Globallookpress.comПрезидент Франции Эммануэль Макрон отказался верить в успешную борьбу Китая с коронавирусом. Об этом сообщает The Financial Times.«Давайте...
Определены самые раздражающие YouTube-блогеры
Share Tweet Share Share Email CommentsФото: Jeff Chiu / APПользователи Reddit определили самых раздражающих YouTube-блогеров. Своими вариантами они поделились под постом автора с ником...
Китайские ученые раскрыли загадку «инопланетного зонда» Оумуамуа
В 2017 году астрономами был замечен весьма странный объект, который блуждал по нашей Солнечной системе. Тело получило название Оумуамуа, продолжительное время ученые ничего не...
VIP-служба в Москве, незаконный крестный ход в Питере и драка в Омске: как Россия...
В половине регионы церкви решили не закрывать. Пасха, Воскресение Христово – один из главных почитаемых в России православных праздников. В 2020 году его празднование...