СМИ опубликовали документ, подтверждающий диагноз Анастасии Заворотнюк

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mavit
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СМИ опубликовали документ, подтверждающий диагноз Анастасии ЗаворотнюкСМИ опубликовали документ, подтверждающий диагноз Анастасии Заворотнюк