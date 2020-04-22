Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport

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Компания Jaguar Land Rover представила гибридные Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Как сообщают «Автоновости дня», подключаемые к розетке кроссоверы «научились» заряжаться всего за 30 минут и проезжать на электричестве до 66 километров.



Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover



Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover



Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Обе модели получили Plug-in гибридную силовую установку, состоящую из установленной спереди 1,5-литровой «турботройки» на 200 л.с. и 280 Нм крутящего момента и электромотора на 109 л.с., которые суммарно выдают 309 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Помогают им 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и 15-киловаттный аккумулятор, одного заряда которого хватает на 62-66 километров «автономного» пути.

С места до 100 км/ч Range Rover Evoque P300e разгоняется 6,4 секунды, Land Rover Discovery Sport P300e развивает ту же скорость за 6,6 секунды. Расход топлива составляет 1,4 л/100 км и 1,6 л/100 км соответственно.



Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover



Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover



Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Благодаря «быстрой зарядке» подзарядить их аккумулятор с 0 до 80% можно всего за 30 минут. Аналогичная зарядка от 7-киловаттной станции займет чуть больше 2 часов, от домашней розетки – 6 часов и 40 минут.

Прием заказов на Range Rover Evoque P300e и Land Rover Discovery Sport P300e в Великобритании уже начался. Появятся ли такие кроссоверы за пределами Соединенного Королевства, пока неизвестно.