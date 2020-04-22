Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport

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Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport

Компания Jaguar Land Rover представила гибридные Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Как сообщают «Автоновости дня», подключаемые к розетке кроссоверы «научились» заряжаться всего за 30 минут и проезжать на электричестве до 66 километров.

Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Обе модели получили Plug-in гибридную силовую установку, состоящую из установленной спереди 1,5-литровой «турботройки» на 200 л.с. и 280 Нм крутящего момента и электромотора на 109 л.с., которые суммарно выдают 309 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Помогают им 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и 15-киловаттный аккумулятор, одного заряда которого хватает на 62-66 километров «автономного» пути.

С места до 100 км/ч Range Rover Evoque P300e разгоняется 6,4 секунды, Land Rover Discovery Sport P300e развивает ту же скорость за 6,6 секунды. Расход топлива составляет 1,4 л/100 км и 1,6 л/100 км соответственно.

Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery Sport
Range Rover Evoque P300e. Фото Jaguar Land Rover

Благодаря «быстрой зарядке» подзарядить их аккумулятор с 0 до 80% можно всего за 30 минут. Аналогичная зарядка от 7-киловаттной станции займет чуть больше 2 часов, от домашней розетки – 6 часов и 40 минут.

Прием заказов на Range Rover Evoque P300e и Land Rover Discovery Sport P300e в Великобритании уже начался. Появятся ли такие кроссоверы за пределами Соединенного Королевства, пока неизвестно.