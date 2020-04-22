Более работников Корбалихинского рудника вывезли Рубцовск очага заражения

После выявления 38 зараженных коронавирусом работников Корбалихинского рудника (АО «Сибирь-Полиметаллы») в пригороде Змеиногорска более 60 их коллег вывезли с предприятия и поместили в гостиницу «Алиса» в Рубцовске, где была организована обсервация. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал глава Змеиногорского района Евгений Фролов. В данный момент сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг контактировавших с сотрудниками предприятия, а медики проводят тестирование на наличие COVID-19. Между тем госпиталь для заразившихся в Рубцовске еще не готов, сообщает Telegram-канал правительства региона «Ленина, 59».

По словам Евгения Фролова, за два дня в Рубцовск отправили более 60 работников рудника. «По нашим данным, в первый день на автобусах увезли 34 человека, во второй — 32. Это работники одной вахты из Башкортостана и не только оттуда, которые приехали в конце марта», — сказал глава Змеиногорского района. Он отметил, что среди них не было местных жителей. Как заверил Фролов, первый этаж общежития рудника, где проживали зараженные, был продезинфицирован. С его слов, Роспотребнадзор уже формирует списки жителей муниципалитета, которые контактировали с вахтовиками, но точных данных пока нет. «Когда списки сформируют, мы будем работать по местам их проживания, чтобы проводилась дезинфекция. Мы с помощью волонтеров тоже будем проводить такую работу», — добавил Фролов. Он также пояснил, что 22 апреля будут взяты анализы еще примерно у 200 работников Корбалихинского рудника.

Напомним, что в данный момент правительство Алтайского края рассматривает вопрос о приостановке деятельности предприятия, но в целом его работа пока никак не ограничена.

Как известно, зараженных коронавирусом вахтовиков из Змеиногорского района доставили в Рубцовскую ЦРБ. Однако существует мнение, что и Рубцовск не готов к борьбе с инфекцией. Об этом в свое Telegram-канала пишет депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина. «Больных привезли в Рубцовск и разместили в обычную районную больницу, выселив терапевтическое отделение. Вообще для больных коронавирусом планировалось переоборудовать роддом на улице Громова. Но откроют его, как говорят, сегодня. А надо было уже вчера. Сколько медиков районной больницы уйдут теперь на карантин? Удастся ли им избежать заражения? А ведь если бы больница на Громова начала работать вовремя — медики ЦРБ не контактировали бы с больными коронавирусом. Разве не для того, чтобы избежать возможного контакта и не закрывать больницы на карантин, отменяли прием больных в крае на плановые операции?» — задала закономерные вопросы парламентарий.

Telegram-канал правительства региона «Ленина, 59» фактически ответил народной избраннице. Власти признали, что госпиталь на улице Громова пока не готов, поэтому зараженных поместили в обычную ЦРБ. «В здании рубцовского роддома завершаются подготовительные работы — к концу текущей недели именно он станет основным инфекционным госпиталем для рубцовской группы районов. Он предназначен для больных легкой и средней степени тяжести. В связи с тем, что площадка роддома пока готовится, больных с Корбалихинского рудника привезли в Рубцовскую ЦРБ, причем госпитализировали сюда только зараженных без клинических проявлений», — проинформировали в правительстве. Администрацией больницы предприняты меры для безопасности работников, уверили власти.

Между тем и сам мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман признал, что ситуация в городе становится напряженной. Об этом он сказал в интервью «Местному времени». «Ситуация в городе становится напряженной, потому что близлежащие районы дают рост числа людей, которые заболевают. На сегодняшний день большое внимание уделяется ситуации с нашими горняками из соседнего Змеиногорского района. Те люди, которые должны получить лечение, находятся в ЦРБ. Полагаю, что все необходимые меры предпринимаются. Ситуация под контролем. Но это не дает повода расслабляться и говорить, что все хорошо. Ничего подобного, ситуация остается непростой», — сказал глава Рубцовска.

Также он обратился к горожанам и призвал их соблюдать режим самоизоляции. По его словам, многие жители Рубцовска «расслабились» и начали выходить на прогулки без масок и перчаток, при этом не соблюдая дистанцию в полтора метра. «Когда молодые люди спокойно идут по городу, распивают газированные напитки из одной бутылки, едят из одной пачечки чипсы – это путь к тому, чтобы распространить инфекцию. Это безответственно к себе и окружающим. Особенно я бы хотел обратиться к молодым мамашам, которые гуляют со своими детьми, не подозревая, что подвергают опасности и себя, и ребенка. Призываю всех осознать ту глубину ответственности того, что вы делаете и все-таки вникнуть в требования, прописанные в указе губернатора Алтайского края и строго и неукоснительно их соблюдать», — выступил с призывом Дмитрий Фельдман.

Напомним, что 17 апреля коронавирус был подтвержден у одного работника Корбалихинского рудника, который прибыл на предприятие из Республики Башкортостан 31 марта текущего года. Накануне стало известно, что диагноз подтвердился у еще 37 его коллег. Судя по количеству контактов и числу взятых анализов, вероятность выявления очередного очага COVID-19 достаточно высока.