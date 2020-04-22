Жители штата Нью-Йорк подали иск против ВОЗ из-за халатности при пандемии

Трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По их мнению, ВОЗ проявила халатность и скрыла пандемию коронавируса, сообщает Th New York Post со ссылкой на материалы суда.

Жители подали коллективный иск в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Среди них оказались врач Ричард Клинг, а также граждане Стив Роткер и Дженнаро Пурчиа. Они обвинили организацию в грубой халатности при реагировании на пандемию инфекции.

«ВОЗ неправильно отреагировала на обнаружение коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае», – приводит издание выдержку из иска.

По мнению жителей Уэстчестера, организация содействовала дальнейшему распространению инфекции по всему миру, в том числе в США и, в частности, в штате Нью-Йорк. Они заявили, что пострадали от «небрежного поведения ВОЗ».

Президент США Дональд Трамп также обвинял ВОЗ в том, что она «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». По его мнению, действия организации способствовали «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело к более масштабной вспышке инфекции, чем могло бы быть. Глава государства приостановил финансирование ВОЗ. Трамп сообщал, что американские налогоплательщики ежегодно переводили в бюджет организации от $400 млн до $500 млн, а Китай – по $40 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились почти 788 тыс. человек и свыше 42 тыс. умерли.