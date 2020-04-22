Эрдоган: Дамаск «усилил агрессию» в провинции Идлиб

«Режим (президента Сирии Башара Асада — ред.) усилил агрессию в Идлибе. Если режим продолжит поступать подобным образом, то он заплатит за это очень серьёзными потерями», — цитирует его ТАСС.

При этом Эрдоган заявил о намерениях «дать отпор агрессивным действиям, сохраняя приверженность договорённостям с Россией от 5 марта». По словам турецкого президента, Анкара «не намерена терпеть действия сомнительных организаций, совершающих провокации с целью нарушить режим прекращения огня в Идлибе».

Между тем государственное сирийское агентство САНА на протяжении последних месяцев на постоянной основе сообщает о том, как находящиеся в Идлибе террористы нарушают режим прекращения огня, который был установлен в провинции с 6 марта.