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Themba Hadebe/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/455/13046455/AP_20101664582557-pic905-895x505-2043.jpg" alt="Ряд стран Африки попросили Россию помочь победить коронавирус" /></p> <p>

Ряд стран Африканского континента обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Отмечается, что эти государства нуждаются в большом количестве медицинского оборудования и средств защиты, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Эти заявки тщательно изучаются и рассматриваются с учетом остроты ситуации в той или иной стране», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлен 47 121 случай заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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