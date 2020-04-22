Ждет ли Россию продление нерабочих дней до 31 мая 2020 года?

Столичные власти допускают продление режима самоизоляции после 30 апреля. К такому решению руководство Москвы пришло, проанализировав рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. К тому же известно, что срок действия пропусков столичных чиновников заканчивается 29 мая.

Продление нерабочих дней до 31 мая 2020 года

Большинство экспертов сходятся на мнении, что в конце апреля будет объявлено о пролонгации карантинного режима. Об этом кулуарно говорят сотрудники московского оперштаба по борьбе с коронавирусом. В чем нет никаких сомнений, так это в том, что в период майских праздников карантин будет действовать. Благодаря этому возможность распространения вируса будет снижена.

По заявлению российских медиков, на данный момент идет постоянный рост числа новых заболевших, а пик наступит минимум через пару недель. Врачи скорой помощи и стационарные отделения больниц функционируют на максимуме своих возможностей.

Президент России Владимир Путин в своем обращении 2 апреля объявил нерабочим период вплоть до 30 апреля. Пока информация о том, как будет объявлено о продлении нерабочего периода, нет. По мнению некоторых кремлевских источников о продлении карантина объявит президент в очередном своем обращении. Также нет информации, на какой именно период карантин будет продлен.

О чем говорится в фейковом указе о продлении нерабочих дней в России

На просторах сети Интернет злоумышленники распространили фейковый указ, в котором говорится о том, что нерабочие дни в стране якобы продлили до 31 мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

О недостоверности документа говорит его название и некоторые данные, опубликованные в нем. В частности, речь идет о неточности в датах. Дело в том, что злоумышленники указали, что нерабочие дни в стране продлили с 3 апреля 2020 года. В то же время в этот период по всей стране еще не закончилась первая нерабочая неделя.

Сам указ носит довольно странное название. Сравнивая его с официальным документом, который был подписан ранее российским лидером, становится понятно, что он не имеет ничего общего с официальными указами и постановлениями.

Несмотря на это, россияне довольно быстро восприняли фейковую новость за настоящую. Впрочем, вскоре часть граждан все же решила проверить информацию, после чего выяснилось, что указ был вброшен в Сеть злоумышленниками с целью дестабилизации ситуации в обществе на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Названы три варианта продления режима нерабочих дней в России

Режим нерабочих дней и самоизоляции, вероятнее всего, не закончится в конце апреля. Российские власти рассматривают несколько вариантов его продления. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

Основной вариант — объявление нерабочими 6, 7 и 8 мая. В этом году праздничные дни будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Таким образом, с учётом первых и вторых майских праздников самоизоляция продлится до 12 мая. Основной аргумент в пользу этого варианта — начало мая почти целиком приходится на выходные, а продление режима ограничений поможет сдержать распространение коронавируса.

Второй вариант — продление нерабочего режима до середины мая. При этом один из источников издания не исключает, что при негативном развитии событий власти прибегнут к третьему варианту — нерабочими могут объявить дни после майских праздников до 1 июня.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплаты и призвал россиян остаться дома. 2 апреля президент выступил с новым обращением к россиянам, в ходе которого заявил о продлении нерабочего периода до 30 апреля.